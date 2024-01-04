'Не похож на того, кто хочет переговоров': в Белом доме ответили на 'сигналы' Путина об окончании войны

В администрации американского президента Джо Байдена сомневаются в том, что российский диктатор Владимир Путин хочет окончания войны в Украины. Глава Кремля, как отметили в Белом доме, не похож на человека, который хочет мирных переговоров.

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Так прокомментировал информацию западных СМИ о том, что Путин якобы посылает сигналы о желании заморозить войну, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне в среду, 3 января.

Американский чиновник подчеркнул, что российский президент "совсем не ведет себя как человек, который хочет вести переговоры".

"Он (Путин. – Ред.) делает все возможное, чтобы поставить украинцев на колени", – сказал Кирби, напомнив о массированных ракетный ударов России по Украине 29 декабря и 2 января.

Представитель администрации главы Штатов добавил, что Москва продолжает "пытаться использовать зиму как оружие и нападать на инфраструктуру".

При этом, как заметил Кирби, российские оккупанты не способны достичь значительного успеха на поле боя. Кроме того, армия РФ испытывает нехватку боеприпасов. Однако, у России все еще есть преимущество в воздухе.

"У Путина все еще есть значительное количество воздушных сил, сухопутных сил и флота... Когда они (российские войска. – Ред.) вступают в бой с украинскими силами на земле, они не добиваются значительного успеха", – сказал Кирби.

Напомним, что американская газета The New York Times на днях писала, что Путин как минимум с сентября через посредников посылает Западу сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня в Украине, что будет предусматривать замораживание нынешней линии фронта.

Президент Владимир Зеленский, комментируя такую информацию, сказал, что не видит "никаких фундаментальных шагов к миру со стороны РФ". Все действия Москвы говорят только о том, что она будет продолжать полномасштабную войну.

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