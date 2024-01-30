Глава Пентагона и генсек НАТО обсудили производство оружия для Украины: что известно

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин в понедельник, 29 января, встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Чиновники говорили, среди прочего, о войне в Украине, а отдельно обсудили необходимость быстрого увеличения производства вооружения, чтобы покрывать потребности украинских военных на фронте.

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О разговоре сообщили на сайте Пентагона. Как отмечается, лидеры подчеркнули важность сохранения единства союзников и обсудили текущую поддержку Украины в ее войне с Россией со стороны Североатлантического Альянса.

"Каждый из них отметил важность быстрого увеличения оборонного производства для продолжения поддержки Украины, пополнения запасов снарядов и военной техники союзников и удовлетворения оборонных планов, принятых во время саммите в Вильнюсе", – говорится в сообщении американского ведомства.

Также, как отметили в Пентагоне, Столтенберг и Остин "обсудили укрепление надежного потенциала сдерживания и обороны НАТО". Кроме того, они говорили о ситуации на Ближнем Востоке, в частности, выразив возмущение и скорбь из-за гибели и ранения военные Вооруженных сил Америки в Иордании.

Остин и Столтенберг подтвердили свою поддержку заявки Швеции на членство в блоке и надеются, что Венгрия завершит процесс ратификации, добавила пресс-служба Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA, Столтенберг 29 января начал важную поездку в США, где он встретится с представителями администрации Байдена, законодателями и союзниками бывшего президента Дональда Трампа. Главной целью его поездки является получение финансирования для Украины в размере $60 млрд.

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