Нидерланды выделяют Украине €122 млн военной помощи: на что пойдут средства

Правительство Нидерландов приняло выделить Украине 122 млн евро на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность. 87 млн евро направляется на закупку артиллерийских снарядов.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства страны. Кроме того, как заявила в Палате представителей министр обороны страны Кайса Оллонгрен, Нидерланды выделят 10 млн евро на улучшение киберзащиты Украины.

"Нидерланды выделяют 122 миллиона евро Украине на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность", – говорится в сообщении правительства.

В частности, 87 млн. евро направляется на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Еще 25 млн. евро будет перечислено в Международный фонд для Украины на приобретение вооружения.

Выделение этих средств стало результатом консультаций Контактной группы по обороне Украины (UDCG), в состав которой входят 50 стран-партнеров, которые помогают нашей стране закупать оборудование и ресурсы для защиты от России.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правительства Нидерландов Марк Рютте сообщил о подготовке первых 18 истребителей F-16 для доставки в нашу страну.

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот анонсировал увеличение военной помощи Украине в 2024 году. Это предусматривает выделение правительством в Амстердаме 2,5 млрд евро на нужды сил обороны, которые ведут освободительную войну против России.

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