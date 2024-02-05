'Проблема не в мощностях': Боррель объяснил задержку с поставками боеприпасов Украине

Евросоюз не выполняет свои планы поставок Украине артиллерийских снарядов не потому, что у стран-членов ЕС не хватает производственных мощностей. Причина в том, что они экспортируют снаряды в другие страны.

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Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в понедельник, 5 февраля, в Варшаве после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Его цитирует BBC News.

"Проблема сегодня заключается не в нехватке мощностей в европейской промышленности. Не то, что нам нужно покупать снаряды в другом месте, потому что мы не можем изготовить сами. Мы можем производить. Но немаловажная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны", – сказал Боррель.

Европейский Союз в прошлом году пообещал до марта поставить Украине один миллион снарядов, но действительно сможет выполнить это обещание в лучшем случае наполовину. Поэтому некоторые страны ЕС предлагают закупить снаряды для Украины за пределами союза.

Боррель считает, что лучше пусть страны ЕС договорятся со своими клиентами и перенаправят продукцию в Украину.

"То есть лучший способ – это попытаться сказать другим: пожалуйста, подождите, вы же не воюете, вы можете подождать несколько месяцев – и перенаправить продукцию в Украину. Это – политическое решение, которое должны принять страны Евросоюза", – сказал Боррель.

Радослав Сикорский согласился с Боррелем и добавил, что ЕС обязательно должен помочь Украине добиться паритета с Россией на фронте.

Напомним, страны Европейского Союза в марте 2023 года согласовали план совместных поставок артиллерийских снарядов в Украину, согласно которому должен быть отправлен Киеву один миллион патронов калибра 155 мм. План должен был заработать с мая.

Как сообщал OBOZ.UA:

Европа, скорее всего, не сможет выполнить свое обещание послать в Украину 1 миллион артиллерийских снарядов до марта, поэтому Чехия советует искать поставщиков за пределами ЕС. Об этом сказал премьер-министр страны Петр Фиала в ходе саммита лидеров ЕС.

На неформальной встрече министров обороны ЕС Жозеп Боррель анонсировал масштабную поставку снарядов уже в феврале.

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