Чехия предлагает покупать снаряды для Украины за пределами ЕС – Politico

Европа, скорее всего, не сможет выполнить свое обещание послать в Украину 1 миллион артиллерийских снарядов до марта, поэтому Чехия советует искать поставщиков за пределами ЕС.

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Об этом сообщает Politico. Украинцам не хватает артиллерийских боеприпасов, чтобы противостоять российским захватчикам.

Сначала ЕС пообещал поставить 1 миллион снарядов в марте, а Франция призвала Европу наращивать свой собственный промышленный потенциал для поставки боеприпасов в Киев. Однако ЕС сейчас говорит, что к концу срока в марте только 524 000 снарядов достигнут Украины, обещанное количество будет предоставлено до конца 2024 года.

Разочарованная этой ситуацией, Прага вынуждает страны ЕС финансировать закупку, по ее оценкам, 450 000 артиллерийских снарядов, доступных за пределами блока, сообщили изданию лица, знакомые с переговорами.

Один дипломат сказал, что цифра 450 тысяч была названа во время неформальной встречи министров обороны ЕС в Брюсселе в среду. По словам другого чиновника, проинформированного о переговорах, премьер-министр Чехии Петр Фиала на саммите лидеров ЕС в четверг сказал своим коллегам, что снаряды могут быть получены из-за пределов ЕС, чтобы помочь блоку выполнить свои обещания.

Когда ЕС калибровал свои обязательства по военной помощи в начале 2023 года, Франция, лидер оборонной промышленности блока, настаивала на том, чтобы субсидии были сосредоточены только на местном производстве, а не направлялись за границу.

Но призыв Чехии повышает перспективу того, что Европа вместо этого обратится к оружейным компаниям в Турции, Южной Корее и Южной Африке. Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель отдельно отметил, что Южная Корея – крупный производитель оружия – может предоставить дополнительные снаряды.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина имеет полное право использовать вооружение, созданное собственным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории РФ. В то же время Силы обороны согласно договоренностям не могут применять для таких ударов вооружения стран партнеров.

Также стало известно, что в Украине наращивают производство бомб, отпечатанных на 3D-принтере. Воины сил обороны уже используют на фронте самодельные бомбы.