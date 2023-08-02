В Украине наращивают производство бомб, напечатанных на 3D-принтере – The Economist

Воины Сил обороны Украины используют на фронте самодельные бомбы, изготовленные с помощью 3D-принтера и взрывчатки. Их начала создавать группа столичных оружейников-аматоров.

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Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на производителей, волонтеров и военных. Как утверждается, несколько месяцев назад группа из Киева разработала 800-граммовую противопехотную бомбу, которую назвала "Зайчик".

Для изготовления была использована 3D-печать, затем ее наполнили взрывчаткой и осколками стали, которая "режет доски как масло".

Оружейник-любитель из Киева по имени Леша сказал, что с обычным весом в 300 грамм бомбы не имеют "убийственной силы". По его словам, после того, как одна взорвется, российские солдаты "часто просто продолжают бежать".

"Зайчик" – лишь один из примеров смертоносных инноваций, появившихся в Украине за 17 месяцев после вторжения России. Запасы многих боеприпасов заводского изготовления сократились по мере того, как боевые действия продолжались. Но сырых взрывчатых веществ по-прежнему много. Это помогло создать любительскую оружейную промышленность, занимающуюся снабжением солдат на фронте самодельным оружием для использования против российских войск", – говорится в материале.

Каждую неделю команда Леши печатает корпуса примерно для 1000 "конфетных бомб", как стали называть эти самодельные взрывные устройства.

Другая группа любителей, "АрмияДрук", за последние четыре месяца произвела более 30 тысяч "конфетных бомб". Как сказал лидер группы с позывным "Сват", темпы производства растут.

Помогают также оружейники из-за рубежа – Латвии и Польши. По информации издания, с ноября 2022 года из Европы было отправлено не менее 65 тысяч таких бомб.

Журналисты пишут, что одно из главных преимуществ "конфетных" бомб – это их дешевизна. Кроме того, они очень эффективны.

Те, что предназначены для уничтожения пехоты, включают в себя центральный цилиндр, в который упакована взрывчатка. Пространство вокруг него заполнено металлическими осколками, которые будут выброшены наружу при детонации бомбы.

Некоторые такие бомбы можно использовать даже против бронетехники. Медь и алюминий запрессованы внутри этих бомб в специально разработанную форму конуса. Когда взрывчатка детонирует, металлы превращаются в тонкую струю перегретой плазмы, которая может пробить броню.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ начали использовать на фронте предоставленные американскими партнерами кассетные боеприпасы. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить хорошо укрепленные российские позиции, замедлившие летнее наступление Украины.