ВСУ начали использовать предоставленные США кассетные боеприпасы – WP

Вооруженные Силы Украины начать использовать на фронте предоставленные американскими партнерами кассетные боеприпасы. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить хорошо укрепленные российские позиции, замедлившие летнее наступление Украины.

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Об этом со ссылкой на украинских официальных лиц, знакомых с вопросом, сообщило The Washington Post. Он уточнил, что боеприпасы были выпущены по траншеям оккупантов. Чиновник говорил на условиях анонимности.

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о кассетных боеприпасах, пригрозил нанести ответный удар Украине, "если они будут применены против нас", хотя Россия уже применила кассетные боеприпасы в населенных пунктах Украины не менее 24 раз, а в общей сложности уже сотни раз, с начала вторжения Москвы 24 февраля 2022 года, по данным ООН, указало издание.

Кроме того, в материале напомнили, что использование противоречивого оружия американского производства следует за "трудным решением" президента Байдена отдать приказ о доставке широко запрещенных боеприпасов. Такой шаг правозащитные группы, европейские союзники и некоторые демократы раскритиковали из-за риска жертв среди гражданского населения.

Напомним: международная организация Human Rights Watch призывала США не поставлять Украине кассетные боеприпасы, обвинив украинских военных в использовании "запретного оружия". В Офисе президента Украины заявили, что организация пытается сорвать поставки оружия и что именно РФ вторглась в Украину, убивая гражданских.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина взяла на себя ряд обязательств по использованию кассетных боеприпасов. В частности, их не будут использовать в городах, а территории, где они будут применяться, разминировать планируют в первую очередь;

– ветеран, военнослужащий, общественный и политический деятель, основатель ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко высказал мнение, что использование Украиной кассетных боеприпасов, полученных от США, означает снижение потерь среди военных и гражданских. Опасения правозащитных организаций по поводу их эффективности и безопасности для окружающих преувеличены.