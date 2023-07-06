Human Rights Watch призвала США не поставлять Украине кассетные боеприпасы: у Зеленского отреагировали

Неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch призвала правительство США не предоставлять Украине кассетные боеприпасы. Там выдали, что украинские военные якобы уже использовали такое вооружение и это "привело к гибели гражданских".

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Об этом сообщила пресс-служба HRW в четверг, 6 июля. Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что Вашингтон взвешивает, отвечать ли на призыв Киева поставлять ему это оружие.

Организация цинично обвинила украинских военных, которые уже 16 месяцев защищают родные земли от захватчиков из России, в использовании "запрещенного оружия". Опубликованный отчет называется "Гибель мирных жителей от кассетных боеприпасов", а его подзаголовок – "Новое исследование детализирует использование Украиной широко запрещенного оружия".

При этом организация не вспоминает о стране-агрессоре России, которая ежедневно убивает украинцев. Только в середине материала говорится, что "российские силы широко применяли кассетные боеприпасы, в результате чего погибло и получило серьезные ранения множество мирных жителей".

Организация призвала и Россию, и Украину "прекратить использование кассетных боеприпасов", а США не предоставлять такое оружие Киеву.

"Кассетные боеприпасы, используемые Россией и Украиной, сейчас наносят вред гражданскому населению и оставят после себя бомбы, которые будут продолжать делать это в течение многих лет. Обе стороны должны немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов и не стремиться получить больше этого оружия неизбирательного действия. США не должны передавать Украине кассетные боеприпасы", – говорится в отчете.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал правозащитников, заявив, что они пытаются сорвать поставки оружия Украине таким образом. В Twitter он напомнил организации, что российские оккупанты вторглись в Украину, развязали жестокую войну геноцидного типа, убивают гражданское население, устраивают публичные казни, насилуют женщин, похищают детей и атакуют крупные города крылатыми ракетами.

"В то же время рядом стоит правозащитная организация с записной книжкой и обвиняет… украинский народ в том, что он недостаточно разоружил себя по итогам международных конвенций 2005 года и Будапештского меморандума. Оказывается, это "плохие украинцы" используют оружие, которое использовать не должны стоя в своих городах, а не ночуя в чистом поле. Более того, "правозащитники" развязывают агрессивную лоббистскую кампанию… нет, не по исключению России из ООН – по срыву предоставления оружия Украине", – написал он.

Издание Reuters сообщило, что 7 июля США объявят о новом пакете военной помощи Украине, в который якобы войдут и кассетные боеприпасы для пушек калибра 155-мм.

В пакете помощи, стоимость которого значительно превышает 500 миллионов долларов, Украина также получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, боевых машин Bradley и бронетранспортеров Stryker.

В то же время Sky News сообщило, что представитель Белого дома подтвердил, что отправка кассетных боеприпасов Украине "активно рассматривается", но пока нет никаких решений.

Отметим, что ранее Лора Купер, заместитель помощника главы Пентагона по вопросам России и Украины, сказала, что поддерживает предоставление ВСУ кассетных боеприпасов. По ее словам, они необходимы украинской армии для прорыва оборонительных линий российских оккупантов на фронте.

Как известно, кассетные боеприпасы выпускают большое количество мелких элементов, которые могут быть опасными для мирного население. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они могут быть опасными в течение многих лет после завершения войны.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. США, страна-агрессор Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США рассматривают возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов, о чем могут официально заявить в начале июля. В частности, рассматривается возможность предоставления Украине усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICMs).

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