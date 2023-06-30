Украина может получить кассетные боеприпасы от США уже в июле: как помогут ВСУ и почему вокруг их передачи продолжаются дискуссии

В США рассматривают возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов, о чем могут официально заявить в начале следующего месяца. В частности, рассматривается возможность предоставления Украине усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICMs).

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Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на заявления официальных представителей США. В то же время некоторые правозащитные группы выступают против их использования из-за опасений, что неразорвавшиеся бомбы могут взорваться после боя, ранив или убив невинных гражданских.

С начала прошлого года Украина обращалась в США с просьбой о предоставлении боеприпасов DPICM, но это предложение было отвергнуто из-за действующего международного соглашения – Конвенции о кассетных боеприпасах, запрещающей передачу, использование и накопление такого типа оружия.

Хотя США, Украина и Россия не являются сторонами этого соглашения, более 100 стран, включая многих союзников США, подписали эту конвенцию.

Во время холодной войны США разработали кассетные боеприпасы и накопили их в значительном количестве, но у многих из них срок годности близится к концу. Недавно двухпартийная группа членов Конгресса написала письмо администрации Байдена, в котором просили предоставить Украине "неиспользованный огромный арсенал".

Кассетные боеприпасы DPICM могут быть использованы из артиллерийских систем, которые США уже передавали Украине раньше.

На практике один кассетный артиллерийский снаряд DPICM способен совершить работу, эквивалентную 10 обычным осколочно-фугасным снарядам. Это имеет большое значение, особенно в случаях, когда Украина сталкивается с трудностями по поставке боеприпасов.

Что такое кассетные боеприпасы и почему они запрещены во многих странах?

Кассетный боеприпас – это специальный тип авиабомбы, имеющий тонкие стенки и состоящий из нескольких компонентов. Он включает наконечник, корпус и пустотелую оболочку. Внутреннее пространство боеприпаса заполнено мелкими осколками, авиаминами и минами разных типов (противотанковыми, противопехотными, зажигательными). Вес всего опасного содержания в одном боеприпасе может достигать 10 кг.

Кассетная бомба состоит из перегородок, на которых размещено минимум десять мин и мелких деталей. Когда бомба взрывается в воздухе, мины выпускаются и рассеиваются по всей зоне поражения.

Кассетная бомба содержит авиаснаряды, которые часто наполняются мелкими осколками и другими малыми элементами. Эти авиаснаряды характеризуются широким спектром эффективности и используются для поражения живой силы или ликвидации техники.

По определенным данным, один авиабомбовый снаряд имеет потенциал проникнуть через броню толщиной до 17 см.

Кассетная бомба не только характеризуется исключительной силой взрыва, но также имеет скрытую угрозу. По разным причинам, в частности, несовершенный механизм детонатора, часть выбрасываемых из оболочки мин могут не взрываться сразу. По предварительным данным, около 5% авиабомб не активируются и превращаются в обычные противопехотные мины. Дополнительной угрозой является их возможность глубокого закапывания в почву и длительное время не детонировать, взрываясь при контакте с внешними предметами.

Большинство снарядов этого типа не являются оружием высокой точности. Когда они применяются в жилых районах городов, это может привести к значительным человеческим потерям, поэтому они были запрещены Конвенцией, подписанной в Дублине в 2008 году.

Ранее сообщалось, что большинство граждан США поддерживают предоставление оружия Украине для борьбы с российской оккупационной армией. Более того, американцы уверены, что такая помощь демонстрирует Китаю и другим соперникам США желание защищать свои интересы и союзников.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении пакета дополнительного пособия на общую сумму 1,3 миллиарда долларов США. Он заверил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев столько, сколько нужно.