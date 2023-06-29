Большинство американцев поддерживают предоставление оружия Украине: результаты опроса

Большинство граждан США поддерживают предоставление оружия Украине для борьбы с российской оккупационной армией. Более того, американцы уверены, что такая помощь демонстрирует Китаю и другим соперникам США желание защищать свои интересы и союзников.

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Двухдневный опрос выявил резкий рост поддержки Украины: 65% респондентов одобряют поставки по сравнению с 46% в майском опросе. Об этом сообщает Reuters.

Согласно последнему опросу, 81% демократов, 56% республиканцев и 57% независимых выступают за поставки американского оружия в Украину. Опрос был проведен всего через несколько дней после того, как главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил, а затем отменил мятеж из-за недовольства руководством минобороны РФ.

Стоит отметить, что результаты соцопроса обеспечивают более твердую поддержку политики президента США Джо Байдена, заключающейся в том, чтобы делать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть территорию, которую Россия захватила в ходе первоначального нападения в 2014 году и ее полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Примечательно, что администрация Байдена одобрила уже 41 пакет оружия для Украины на общую сумму более 40 миллиардов долларов с тех пор, как диктатор России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Также опрос показал, что 76% американцев считают, что оказание помощи Украине демонстрирует Китаю и другим соперникам, что у Соединенных Штатов есть "воля и способность защищать наши интересы, наших союзников и самих себя".

Напомним, правительство США 27 июня объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Общая сумма помощи составит 500 миллионов долларов. В этот раз украинским защитникам передадут среди прочего боевые машины Bradley и Stryker.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении пакета дополнительной помощи на общую сумму 1,3 миллиарда долларов США. Он заверил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется.