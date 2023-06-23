Помогут прорвать оборону РФ: в Пентагоне поддерживают передачу Украине кассетных боеприпасов

В министерстве обороны США якобы поддерживают передачу украинской армии, которая борется на фронте с российскими оккупантами, кассетных боеприпасов. В ведомстве считают, что ВСУ они необходимы для прорыва оборонительных линий захватчиков.

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Как сообщает издание Reuters об этом сказала Лора Купер – заместитель помощника главы Пентагона по вопросам России и Украины, во время слушаний в Конгрессе в четверг, 22 июня. Журналисты уточнили, что передача этих боеприпасов Украине не одобрена из-за "опасений со стороны союзников".

По словам представительницы американского оборонного ведомства, предоставление украинским военным кассетных боеприпасов было бы полезным "с точки зрения эффективности на поле боя". По ее словам, так считают американские военнослужащие и военные аналитики.

"Наши военные аналитики подтвердили, что DPICM (усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения. – Ред.) были бы полезными, особенно против окопанных российских позиций на поле боя", – заявила она.

Купер добавила, что Вашингтон не одобряет передачу Киеву этого вооружения из-за установленных Конгрессом ограничений на их экспорт, а также "беспокойства относительно единства союзников".

Как известно, кассетные боеприпасы выпускают большое количество мелких элементов, которые могут быть опасными для мирного население. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они могут быть опасными в течение многих лет после завершения войны.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. США, страна-агрессор Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США администрацию президента Джо Байдена призывают начать поставки ракет ATACMS для украинской армии. Для этого Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрел и поддержал двухпартийную резолюцию.

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