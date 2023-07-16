Путин снова цинично лжет: Россия сотни раз использовала кассетные бомбы в Украине

В эфире российского государственного канала "Россия 1" президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия якоы ни разу не использовала кассетные боеприпасы для ударов по Украине, однако после решения США передать такие снаряды ВСУ "оставляет за собой право" начать это делать. И в этом российский диктатор цинично солгал, ведь после начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксированы уже сотни российских ударов по украинским городам именно этими опасными боеприпасами.

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При этом бить по густонаселенным районам Украины кассетными снарядами РФ начала практически с первого дня полномасштабной агрессии, без разбора убивая гражданских жителей украинских городов. OBOZREVATEL напоминает о многочисленных военных преступлениях оккупантов, от которых лживый российский диктатор публично открещивается.

Пропагандисты РФ 16 июля обнародовали интервью с Путиным, в ходе которого он впервые высказался о решении США передать Украине кассетные боеприпасы. Это решение диктатор истолковал как "преступление". И заявил, что РФ якобы ни разу не применяла такие боеприпасы в войне против Украины.

"Хочу сказать, что в России достаточный запас разного рода кассетных боеприпасов, разного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на определенную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", – сказал Путин.

И уже привычно российский президент нагло солгал. Ведь неизбирательные атаки с помощью кассетных снарядов Россия совершает с первого дня полномасштабного вторжения в Украину.

Так, едва ли не самым первым под обстрелом российскими кассетными боеприпасами оказался город Угледар на Донетчине. Еще 24 февраля 2022 года, как сообщала правозащитная организация Human Rights Watch, Россия атаковала угледарскую больницу баллистической ракетой 9M79 из комплекса "Точка У". Боеголовка ракеты была начинена кассетными боеприпасами 9N123K. Тогда погибли четверо гражданских, ранения получили десять человек. Здание медучреждения было разрушено, повреждены машины скорой помощи.

Уже на следующий день, 25 февраля, захватчики ударили шестью ракетами "Ураган" с кассетными боеголовками по городу Ахтырка Сумской области. Под ударом оказалось здание детсада "Солнышко", где гражданские укрывались от обстрелов. Тогда погибли по меньшей мере двое взрослых и один ребенок, еще один малыш был ранен.

Еще до конца февраля 2022 года войска РФ совершили ракетные удары кассетными боеприпасами по Харькову. Первый из них состоялся 25 февраля, второй – через несколько дней после того, 28 февраля, в тот день враг еще трижды запускал кассетные боеприпасы из БМ-30 "Смерч" по северной части облцентра.

Тогда было убито по меньшей мере 9 гражданских, еще 37 получили ранения.

Уже к 30 марта 2022 г. в Совете ООН по правам человека насчитали по меньшей мере 24 случая применения россиянами кассетных боеприпасов в Украине. К 1 июля их количество измерялось уже сотнями. Невыборочные атаки россияне совершали по населенным пунктам Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Оккупанты били ими, в частности, по жилой застройке и гражданской инфраструктуре. На тот момент было известно о гибели от атак кассетными боеприпасами не менее 215 мирных жителей и еще не менее 474 человек получили ранения.

Так, именно такие боеприпасы россияне применяли для обстрелов Николаева 7, 11 и 13 марта 2022 года. В частности, пробоины, характерные для обстрела кассетными снарядами, специалисты ассоциации "Врачи без границ" обнаружили на онкологической городской больнице, а правозащитники Human Rights Watch подтвердили удары по жилым домам.

Только во время обстрела 13 марта российские кассетные снаряды убили 9 стоящих в очереди в банкомат 9 николаевцев, многие гражданские были ранены. Фиксировались также разрушения домов и гражданских автомобилей. На месте обстрела были обнаружены остатки кассетных боеприпасов "Урган" и "Смерч".

7 мая, по словам мэра Николаева Александра Сенкевича, захватчики выпустили по меньшей мере 40 кассетных боеприпасов, целясь преимущественно по жилым домам. Несмотря на предварительную эвакуацию гражданских, тогда были серьезно ранены не менее 60 человек.

А месяц назад, 8 апреля, российские войска выпустили ракету "Точка У" с кассетной боевой частью по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Тогда россияне убили по меньшей мере 58 человек, ранения получили около сотни украинцев.

С марта по май 2022 года кассетными боеприпасами российские войска забросали и полностью заблокированный Россией Мариуполь. Независимые СМИ и Украина обвинили российских военных в бомбардировке гражданских укрытий кассетными боеприпасами во время обстрела города и атаки на "Азовсталь".

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, до конца апреля 2022 года в Мариуполе было убито по меньшей мере 20 тысяч человек. То есть, за два месяца блокады россияне убили вдвое больше гражданских, чем нацистские войска за два года оккупации города во время Второй мировой войны.

В марте, во время боев в Киевской области, россияне использовали кассетные снаряды и там. Так, как рассказывал заместитель главного прокурора Киевской области Олег Ткаленко, в эксгумированных из братских могил в Буче телах судмедэксперты обнаруживали осколки кассетных боеприпасов. Также доказательства применения кассетных боеприпасов россиянами обнаружены в Бородянке и в окрестностях Гостомеля.

Кроме того, сообщалось о применении кассетных боеприпасов войсками РФ в Покровске 4 марта, Красногоровке 27 марта, Славянске 22 апреля, а также в селах Киинка и Павловка в Черниговской области 28 февраля.

Всего на конец лета 2022 применение Россией кассетных боеприпасов фиксировалось в 10 из 24 областей Украины. В основном от них страдала гражданская инфраструктура: жилые дома, больницы, школы, детские площадки и даже кладбище.

Во время вторжения в Украину российская армия применила по меньшей мере 6 видов кассетных боеприпасов: ракеты реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", ракетные комплексы "Точка У" и "Искандер-М", а также бомбы РБК-500 с боеприпасами ПТАБ-1М.

И они продолжали уносить жизни людей и после обстрелов, когда люди натыкались на неразорвавшиеся суббоеприпасы. Именно поэтому использование этого оружия в населённых пунктах трактуется международным правом как военное преступление.

Все это, по версии российского диктатора Владимира Путина , вкладывается в его утверждение, что кассетные снаряды Россия "не использовала и не собиралась этого делать".

При этом российское издание The Insider заподозрило Путина еще в одной лжи: в том, что в РФ до сих пор хранятся значительные запасы кассетных боеприпасов.

"Можно усомниться и в заявлении Путина о том, что Россия сейчас имеет "достаточный запас разного рода кассетных боеприпасов". Последний известный случай их использования был задокументирован в январе 2023 года, когда с помощью ракеты комплекса "Искандер" с кассетной боевой частью была поражена позиция украинского ЗРК С-300. Вероятно, у России могут быть серьезные запасы начиненных кассетными боеприпасами свободно падающих бомб, однако они применяются очень редко из-за противодействия украинских средств ПВО", – отметили журналисты.

Напомним, 7 июля в США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно эффективнее уничтожать вражескую пехоту и технику.

После объявления нового пакета Байден объяснил необходимость передачи Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что это было "решение непростое, но очень нужное".

Международная организация Human Rights Watch тогда призвала США не поставлять Украине кассетные боеприпасы, обвинив украинских военных в использовании "запретного оружия". В Офисе президента Украины заявили, что организация пытается сорвать поставки оружия и что именно РФ вторглась в Украину, убивая гражданских.

Украина взяла на себя ряд обязательств по использованию таких боеприпасов. В частности, они не будут использоваться в городах, а территории, где они будут применяться, планируют разминировать в первую очередь.