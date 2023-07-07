США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами: что еще в него вошло

Администрация президента США Джо Байдена 7 июля объявила о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн. В него, в частности, вошли кассетные боеприпасы.

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Об этом сообщил представитель Белого дома Джейк Салливан на брифинге. Их, вероятно, предоставят из запасов американской армии.

"Мы основываем наше решение о безопасности помощи на нуждах Украины, а Украине нужна артиллерия для поддержки ее наступательных и оборонных операций", – заявил он.

Салливан отметил, что Вашингтон откладывал это решение из-за того, что кассетные снаряды опасны для гражданского населения.

"Мы знаем, что кассетные боеприпасы создают риски для гражданского населения, вот почему мы столько откладывали это решение как могли", – объяснил он предоставление боеприпасов Украине.

Также советник американского президента заявил, что Украина предоставила письменные гарантии, что минимизирует риски для гражданских. Он добавил, что Киев аргументировал необходимость кассетных боеприпасов одновременно с предоставлением гарантий того, что эти боеприпасы будут использоваться на поле боя.

"Но линия фронта постоянно меняется, поэтому четко определить на карте место их использования мы не можем", – сказал советник президента США.

Кроме того, в новый пакет помощи от США вошли:

– 32 боевых машины пехоты Bradley и 32 бронетранспортера Stryker;

– дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;

– ракеты ПВО AIM-7;

– зенитные комплексы Stinger, Javelin;

– 31 155-мм гаубица;

– 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;

– ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin и взрывные боеприпасы;

– оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;

– 27 тактических автомобилей для подъема техники;

– 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники.

Отметим, что кассетные снаряды выпускают большое количество мелких элементов, поэтому их считают более опасными для гражданского населения.

Также у них сравнительно высокий процент неразрыва, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрещении производства, применения и накопления кассетных боеприпасов. США, РФ и Украина отказались присоединиться к нему.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в Пентагоне рассказали, что рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, об устаревших типах снарядов речь не идет.

– Human Rights Watch призвала США не поставлять Украине кассетные боеприпасы, цинично обвинив украинских военных в использовании "запрещенного оружия". В Офисе президента Украины заявили, что организация пытается сорвать поставки оружия и что именно РФ вторглась в Украину, убивая гражданских.

– По данным СМИ, Украина может получить кассетные боеприпасы от США уже в июле.

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