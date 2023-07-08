Резников объяснил, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении: в России истерика

Украина приветствует решение США о передаче кассетных боеприпасов, которые помогут деоккупировать захваченные Россией территории с меньшими рисками для жизней украинских воинов. При этом Киев будет вести строгий учет использования этих боеприпасов и обязался не применять их для ударов по территории РФ или в украинских городах.

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Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Однако в РФ, неоднократно неизбирательно применявшей кассетные боеприпасы на территории Украины, похоже, главе украинского оборонного ведомства не поверили и устроили настоящую истерику.

Резников приветствовал решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы: по словам министра, они помогут деоккупировать захваченные Россией территории, сохраняя жизни украинских воинов.

"Мы приветствуем решение США предоставить Украине новое освободительное оружие, которое существенно поможет нам деоккупировать наши территории, спасая жизни украинских солдат. Согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет универсальное международно признанное право на самооборону, поэтому мы уже давно официально требуем эти виды боеприпасов. Хочу подчеркнуть, что, реализуя свое неотъемлемое право на самооборону, мы и дальше будем неукоснительно соблюдать все международные гуманитарные конвенции, которые подписала и ратифицировала Украина", – подчеркнул Резников, реагируя, очевидно, на оговорку международных правозащитных организаций о том, что передача Украине таких боеприпасов якобы "угрожает безопасности гражданских".

Он напомнил, что РФ неизбирательно применяет кассетные боеприпасы с первого дня полномасштабного вторжения в Украину.

Так, одним из первых российским атакам кассетными боеприпасами подвергся Харьков: в феврале-марте 2022 года город-миллионник захватчики регулярно бомбили именно такими снарядами.

Украина же стремится лишь освободить оккупированные Россией территории ценой как можно меньших потерь среди военных. И это в итоге также сохранит жизни и гражданских.

"Для этого нужно нанести урон врагу – военным преступникам, насильникам и мародерам, которые оккупировали наши территории. Чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинских людей мы сможем спасти. В наших интересах сохранить жизни наших воинов. Вот почему мы будем продолжать это делать, используя все доступное нам летальное оружие", – подчеркнул Резников.

Министр обороны подчеркнул: в использовании кассетных боеприпасов, о передаче которых накануне объявили в США, наше государство будет придерживаться пяти взятых на себя обязательств:

1. Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации своих международно признанных территорий и не будет атаковать ими официально признанные территории РФ.

2. Эти боеприпасы не будут использоваться в городах, чтобы не подвергать угрозе мирное население, в то же время с их помощью украинские воині будут наносить удары по скоплениям российских оккупантов для прорыва рубежей обороны врага с минимальным риском для жизней защитников Украины. Это, подчеркнул Резников, является приоритетом.

3. Украина будет вести строгий учет использования этого оружия и локальных зон, где оно будет использоваться.

4. Эти записи впоследствии будут учтены при определении приоритетных целей для разминирования после деоккупации территорий, чтобы ликвидировать угрозы от неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов.

5. Украина будет отчитываться перед партнерами об использовании этих боеприпасов и об их эффективности, чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля.

Однако в России, неоднократно неизбирательно бившей по украинским городам и селам кассетными боеприпасами, решение США о передаче таких боеприпасов вызвало истерику. Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова упрекнула Штаты за осуждение неизбирательного использования кассетных боеприпасов в начале полномасштабной агрессии России и принятие решения о такой помощи ВСУ сейчас.

"Пресс-секретарь Байдена Псаки 28 февраля 2022 года: "Применение кассетных боеприпасов - это военное преступление". Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы. Ждём выхода пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер", – написала спикер МИД РФ.

Не смогла она удержаться от едкого сарказма в адрес президента США Джо Байдена и обвинений его "авансом" в убийствах украинцев.

"Такое решили доверить самому: Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень тяжело, но украинцам они нужны. Забыл добавить: особенно мертвым", – отметила Захарова.

Об украинцах, которых убила Россия, в частности, и кассетными боеприпасами, спикер МИД РФ не упомянула: на них, очевидно, показное "сочувствие" представителей руководства государства-агрессора не распространяется.

Напомним, накануне в США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно эффективнее уничтожать вражескую пехоту и технику.

После объявления нового пакета Байден объяснил необходимость передачи Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что это было "решение непростое, но очень нужное".

"Но главное, у них сейчас или есть оружие, чтобы остановить россиян – не дать им остановить украинское наступление через эти районы, или нет. И я думаю, что они нуждались в них", – сказал президент США.

Эти снаряды Украина может получить уже в июле. Они запрещены в более чем 100 странах, включая Великобританию, Францию и Германию, согласно Конвенции о кассетных боеприпасах. Но США и Украина не подписали запрет.

Международная организация Human Rights Watch призвала США не поставлять Украине кассетные боеприпасы, обвинив украинских военных в использовании "запретного оружия". В Офисе президента Украины заявили, что организация пытается сорвать поставки оружия и что именно РФ вторглась в Украину, убивая гражданских.