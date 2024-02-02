Миллион снарядов для Украины: Боррель анонсировал масштабную поставку уже в феврале

Неформальная встреча министров обороны ЕС прошла в открытых и открытых дискуссиях. Одной из ключевых тем стало обеспечение Украины артиллерийскими снарядами.

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Об этом сообщил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его статья была опубликована на сайте Дипломатической службы ЕС.

"В марте 2023 года ЕС и его страны-члены обязались поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение одного года. Исходя из информации, которую получили на данный момент, мы выполним 524 тысячи снарядов, 52% от цели, до марта", – пишет евродипломат.

По его словам, в Европе осознают, что в ожесточенных сражениях на фронте украинским военным срочно требуется больше боеприпасов.

"Однако мы также с самого начала знали, что цель, поставленная в прошлом году, была очень амбициозной. Дефицит боеприпасов в мире, узкие места в цепочке поставки, ограниченные запасы и необходимое время для новых инвестиций являются одной из причин этой задержки. Я сообщил государствам-членам, что нам нужно делать больше и быстрее. Европейское оборонное агентство подписало 60 рамочных контрактов с европейскими производителями для совместной закупки боеприпасов калибра 155 мм", – отметил Боррель.

Он также сообщил, что согласно его данным, до конца года Украине будет передано 631 000 дополнительных боеприпасов.

"Это значит, что до конца 2024 года мы поставим более одного миллиона снарядов. Важно иметь в виду, что в дополнение к этим пожертвованиям Евросоюза и его государств-членов европейская оборонная промышленность также поставляет дополнительные артиллерийские боеприпасы в Украину по коммерческим контрактам", – объяснил представитель ЕС.

Он также добавил, что по информации, предоставленной еврокомиссаром Тьерри Бретоном, европейские производственные мощности артиллерийских снарядов выросли на 40% с начала российской войны против Украины и составляют около 1 миллиона снарядов в год.

"До конца 2024 года эта мощность должна достигнуть 1,4 миллиона снарядов в год. Это позволит нам пополнять запасы и в то же время продолжать доставку боеприпасов в Украину", – подытожил Жозеп Боррель.

Как сообщал OBOZ.UA, Европа, вероятнее всего, не сможет выполнить свое обещание направить в Украину 1 миллион артиллерийских снарядов до марта, поэтому Чехия советует искать поставщиков за пределами ЕС. Об этом сказал премьер-министр страны Петр Фиала в ходе саммита лидеров ЕС.

Призыв Чехии повышает вероятность того, что Европа обратится к оружейным компаниям в Турции, Южной Корее и Южной Африке.