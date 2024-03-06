Германия планирует присоединиться к чешской инициативе по боеприпасам для Украины: переговоры "очень интенсивные"

Германия решила присоединится к инициативе Чехии для закупки снарядов для Сил обороны Украины за пределами Европейского Союза. Ранее эту идею поддержала Франция.

Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт на брифинге в среду, 6 марта, заявил об "очень интенсивных" переговорах, которые ведут Берлин и Прага, передает Handelsblatt. Благодаря чешской инициативе защитники Украины могут получить больше артиллерийских боеприпасов 155-мм и 122-мм калибров.

"Для этого будет выделена трехзначная сумма в миллионах евро, которую мы поддержим", – сказал Гебештрайт. Точную цифру он раскрывать нестал.

Решение пока что не финализировано, но оно ожидается в ближайшее время, добавил политик.

Гебештрайт назвал инициативу Праги, которая позволяет закупку снарядов за пределами ЕС из "финансовых средств, которые будут согласованы на двусторонней основе", "очень хорошей".

Как писал OBOZ.UA:

– 5 марта после встречи с главой Чехии президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что Франция присоединяется к чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ.

– На открытии Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага нашла за границей 800 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм и 122-мм.

– Оплатить доставку снарядов, найденных Чехией для Украины, готова Канада. Страна может выделить около 30 миллионов долларов на реализацию плана доставки боеприпасов в Украину.

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