Франция и Чехия будут вместе искать боеприпасы для Украины: Макрон рассказал, как это будет происходить

Франция присоединяется к чешской инициативе закупить 800 тысяч снарядов для ВСУ. Также обе страны будут совместно искать боеприпасы за пределами Европейского Союза, а затем доставлять их в Украину.

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон 5 февраля на пресс-конференции со своим чешским коллегой Петром Павелом. Об этом сообщило издание Le Figaro.

По словам Макрона, учитывая потребности Украины, европейские страны должны выйти за рамки того, что есть в наличии.

"Мы ускорили и увеличили наше производство в Европе и доставили имеющиеся запасы. Мы должны выйти за рамки того, что мы можем выработать, и искать в третьих странах ресурсы для удовлетворения краткосрочных потребностей Украины в боеприпасах", – сказал президент Франции.

Он напомнил, что инициатива заключается в том, чтобы найти боеприпасы, совместимые с оружием, которое поставили Украине западные партнеры.

"И мы приступили к работе, которую раньше, скажем, проводили отдельно. Это более эффективная форма сотрудничества. Поэтому мы это поддерживаем и готовы присоединяться", – заявил Макрон.

Относительно финансирования закупки боеприпасов он отметил, что "это может быть двусторонняя мобилизация сил, может быть сотрудничество с третьими сторонами, двустороннее финансирование, а также европейское финансирование из Европейского фонда мира, которое может быть мобилизовано для поддержки этой инициативы".

Как сообщал OBOZ.UA:

На открытии Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла за границей 800 тысяч артиллерийских боеприпасов.которые могут передать Украине. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 мм.

Канада готова оплатить доставку снарядов, найденных Чехией для Украины. правительство страны может выделить около $30 млн. на реализацию плана доставки боеприпасов для Сил обороны Украины.

Евросоюз не успевает поставить Украине обещанный миллион боеприпасов до марта 2024 года. Поэтому была обсуждена возможность закупить снаряды за пределами блока, ведь ситуация на фронте с обеспечением снарядами критическая. Однако против выступили Франция, Греция и Кипр.

По словам высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Евросоюз не выполняет обязательств по поставке артснарядов Украине не потому, что у стран-членов не хватает мощностей, а потому, что они экспортируют снаряды в другие страны.

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