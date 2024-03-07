Чехия собрала необходимую сумму для передачи Украине 800 тысяч боеприпасов, – Павел

Президент Чехии Петр Павел сообщил, что партнеры Украины собрали всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов. Снаряды для противостояния стране-агрессору купят за пределами Евросоюза.

Об этом сообщило информационное агентство ČTK. В коалицию боеприпасов, инициированную Чехией, вошли еще 18 стран.

"По состоянию на утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, то есть 800 тысяч штук", – сообщил президент. По его словам, следующий шаг должно сделать чешское правительство, которое заключит меморандум и наладит взаимоотношения.

"Потом чешская сторона уведомит все страны-контрибуторы о графике и о том, как мы будем действовать", – сказал президент Павел.

В то же время, чешский премьер-министр Петр Фиала высоко оценил способность сотрудничать с партнерами в оказании помощи Украине. Он заверил, что в этом году Киев получит сотни тысяч снарядов, добавив, что Украина сейчас как никогда нуждается в поддержке.

"Я рад, что мы можем работать с таким количеством партнеров по всему миру, чтобы оказать необходимую помощь", – заявил он журналистам.

По словам министра обороны Яны Черноховой, средства для инициативы аккумулируются с впечатляющей скоростью.

"Мы постоянно ищем другие варианты получения боеприпасов западного и восточного происхождения. Необходимо использовать потенциал этой широкой коалиции", – сказала она.

Чернохова отметила, что, в то время, когда другие страны все еще сомневались, Чехия была одной из первых стран, которая поставила в Украину реактивные системы залпового огня, танки, гаубицы и ударные вертолеты.

"Когда стало ясно, что усилия Европы по поставке обещанных боеприпасов не будут выполнены, мы были первыми, кто выступил с инициативой боеприпасов, и таким образом еще раз встали как лидеры в авангарде помощи Украине", – добавила министр обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Норвегия в четверг, 7 марта, объявила о том, что присоединится к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. На эту инициативу страна выделит около 1,6 миллиарда норвежских крон (153 миллиона долларов).

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Украина имеет полное право использовать вооружение, созданное собственным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории РФ. В то же время Силы обороны согласно договоренностям не могут применять для таких ударов вооружения стран партнеров.