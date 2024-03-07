Норвегия присоединится к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

Норвегия в четверг, 7 марта, объявила о том, что присоединится к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. На эту инициативу страна выделит около 1,6 миллиарда норвежских крон (153 миллиона долларов).

Такое заявление сделал премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

Чехия возглавляет инициативу по поставке Украине до 1 миллиона 155-мм артиллерийских снарядов и других видов артиллерийских боеприпасов. Успех этой инициативы зависит от объединения усилий союзников для обеспечения финансирования. Норвегия объявила, что в сотрудничестве с рядом других союзников внесет свой вклад.

Йонас Гар Стёре отметил, что норвежская поддержка в размере до 1,6 млрд норвежских крон гарантирует, что инициатива будет полностью профинансирована.

"Украина остро нуждается в большом количестве артиллерийских боеприпасов для защиты от агрессивной войны России. Норвегия уже поддерживает Украину артиллерийскими боеприпасами как из собственных запасов, так и напрямую от промышленности. Сегодня мы решили внести дополнительный вклад в размере до 1,6 миллиарда норвежских крон в инициативу Чехии по скорейшему обеспечению Украины столь необходимыми артиллерийскими боеприпасами", – заявил премьер-министр страны.

Министр обороны Бьёрн Арильд Грам, со своей стороны, отметил, что приоритетом для норвежского правительства является то, чтобы норвежская военная поддержка удовлетворяла первоочередные потребности обороны Украины.

Кроме того, министр иностранных дел Эспен Барт Эйде отметил, что агрессивная война России против Украины является явным нарушением международного права и остается величайшим вызовом политике безопасности Норвегии.

"Никакой другой кризис или конфликт не может повлиять на безопасность Норвегии в такой же степени. В этой войне речь идет о людях: о тех, кто страдает от незаконной войны России, и о тех, кто подвергается угнетению и насилию со стороны оккупанта. Поэтому для Украины и для нашей собственной безопасности крайне важно, чтобы Норвегия продолжала поддерживать оборону Украины посредством военной и гражданской поддержки. Решение правительства выделить до 1,6 млрд норвежских крон на инициативу по чешским артиллерийским боеприпасам является значительным вкладом", – сказал он.

Ранее Литва поддержала многостороннюю инициативу, начатую Чехией по приобретению и передаче Украине артиллерийских боеприпасов за пределами Европейского Союза. Литва и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за собственную независимость.

Как сообщал OBOZ.UA, Алексей Данилов отмечал, что Украина имеет полное право использовать вооружение, созданное собственным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории РФ. В то же время Силы обороны согласно договоренностям не могут применять для таких ударов вооружения стран партнеров.

Также стало известно, что в Украине наращивают производство бомб, отпечатанных на 3D-принтере. Воины сил обороны уже используют на фронте самодельные бомбы.