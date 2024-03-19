'Украина нуждается в них сейчас': президент Чехии сказал, когда закупленные им боеприпасы поступят ВСУ

Президент Чехии Петр Павел заверил, что его страна пытается доставить закупаемые для Украины боеприпасы "так быстро, как это возможно". Параллельно Европа увеличивает свои мощности для производства снарядов.

Об этом Павел сказал, отвечая на вопросы журналиста "Радио Свобода". Он отметил, что Силы обороны Украины нуждаются в помощи с боеприпасами уже сейчас, поэтому Прага ищет их везде, где может.

"Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейские компании, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно", – сказал политик.

Он также ожидает, что в ближайшее время в странах Европы смогут производить необходимое количество боеприпасов.

"В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще будет нуждаться в них в ближайшем будущем", – добавил Павел.

Напомним, что Чехия смогла найти 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Сил обороны Украины в том числе в государствах, которые считаются союзниками России. Для этого Прага использовала свои контакты времен холодной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что партнеры Украины собрали всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов. Боеприпасы для противостояния стране-агрессору РФ купят за пределами Евросоюза.

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