Мобилизация с 25 лет и не только: Зеленский утвердил изменения в прохождение военной службы в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Такое изменение позволит мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте 25 и 26 лет. Глава государства также подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады. В карточках соответствующих законопроектов №9281 "О воинской обязанности и военной службе" и №10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения" отмечается, что 2 апреля закон возвращен в ВР с подписью президента.

Следует отметить, что законопроект об уменьшении предельного возраста призывников был принят Верховной Радой еще в мае 2023 года. В декабре Зеленский заявлял, что подпишет документ, "если будет аргументировано, что это необходимо".

Предложение по сокращению предельного призывного возраста совместно разрабатывали Минобороны и Вооруженные силы Украины.

В министерстве обосновывали такие изменения тем, что длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе мужчин, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву под время мобилизации

Кроме того, необходимость их ежегодного прибытия в ТЦК, в том числе для прохождения медицинских осмотров, влечет дополнительные финансовые расходы, нагрузку на медицинских работников и увеличение очередей для прохождения ВЛК. В то время как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.

Теперь, согласно подписанному закону, в Украине будет происходить мобилизация с 25 лет. В то же время предельный возраст во время общей мобилизации составляет 60 лет для всех категорий военнообязанных по-прежнему.

Что касается электронного кабинета, то создавать его заставлять не будут, это сделают правом, а не обязанностью. Поэтому обновить личные данные в течение 60 дней можно будет либо в кабинете добровольно, либо пойти в ТЦК. Электронный кабинет предлагают сделать на базе реестра военнообязанных "Оберег" или в ЦНАП.

В начальной версии законопроекта №10449 предполагалось, что если украинец в течение 10 дней со дня вручения ему повестки не явился в ТЦК, то на него будут налагаться ряд ограничений, среди которых ограничения в праве на выезд за границу, в праве управления транспортным средством и наложение ареста на денежные средства и счета в банках.

Однако эти нормы вызвали критику и замечание, что они не отвечают Конституции Украины.

В результате нардепы убрали норму о блокировании счетов для уклонистов, а также норму об ограничении права выезда за границу, поскольку этот запрет уже регулируется законодательством.

Сейчас проект закона №10449 готовится ко второму чтению. Народные депутаты уже внесли в него правки, согласно которым пока остается запрет на управление автомобильным транспортом.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект №10449 о мобилизации и военном обучении внесут на рассмотрение Верховной Рады для голосования ориентировочно в середине апреля. Документ вступит в силу через месяц после принятия, однако неизвестно, сколько времени для этого понадобится.

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