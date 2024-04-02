Когда примут новый закон о мобилизации в Украине, как быстро он вступит в силу и будет ли действовать уже предоставленная отсрочка: разъяснение

Законопроект №10449 о мобилизации и военной выучке внесут на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады для голосования ориентировочно в середине апреля. Документ вступит в силу через месяц после принятия, однако неизвестно, сколько времени для этого понадобится.

В ожидании нового закона OBOZ.UA решил выяснить, что известно о приблизительных сроках и как он повлияет на уже предоставленную отсрочку. Как отметил народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, нынешний год будет годом мобилизации, пока он "раскачается", пока сделают подзаконную базу.

Когда ждать принятия законопроекта

"Это то, что я прогнозировал с самого начала. Но еще раз: это не значит, что у нас остановлена мобилизация", – заметил Костенко.

В то же время, по его словам, как надолго затянется принятие законопроекта, пока неизвестно, ведь он еще должен пройти через комитетские правки.

"Все будет определять зал. Возможно, какие-то правки пройдут в зале. Четыре тысячи правок. Поэтому сейчас делать выводы, какой этот законопроект, – это исключительно для хайпа", – считает нардеп.

Как новый законопроект повлияет на уже предоставленную отсрочку

Адвокат Мария Левченко на своем YouTube рассказала, что, согласно действующему законодательству Украины, никаким нормативно-правовым документом не предусмотрен вообще срок, на который предоставляется отсрочка от мобилизации в период действия военного положения.

"Эти шесть месяцев, о которых все говорят, что ТЦК дает отсрочку именно на шесть месяцев, это связано исключительно с тем, что само заключение ВВК стандартно действует шесть месяцев, а дальше можно его пересматривать", – пояснила юрист.

"А поскольку никаким нормативно-правовым документом не предусмотрена обязанность ТЦК ставить определенные сроки на отсрочку от мобилизации, то период, который будет указан в справке об отсрочке от мобилизации, например до июня 2024 года, согласно тому, что у вас будет отсутствовать основание, когда заработает законопроект 10449, вас могут сразу хоть на следующий день мобилизовать", – добавила юрист.

Исключение, по ее словам, например, обучение у аспирантов – до конца учебного года.

"Процедура прерывания предоставленной отсрочки тоже ничем не предусмотрена. А что не прописано – можно делать как хочешь, сами понимаете", – подытожила Левченко.

Напомним, народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщал, что законопроект о мобилизации готов на 95%. Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке закончил рассмотрение 4051 из 4266 поправок к документу.

Железняк отметил, что это еще не означает, что документ готов к голосованию во втором чтении в сессионном зале Рады.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Народный депутат Дмитрий Разумков сообщил, что в новом законопроекте заложена норма о мобилизации юношей с 18 лет. Если документ будет утвержден в той редакции, которая есть сегодня, то эта норма может стать большой проблемой.

– Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова сообщила, что военнообязанные, подпадавшие под категорию "ограниченно пригодный" к службе в ВСУ, должны будут пройти повторный осмотр. В законопроекте о мобилизации украинский парламент упразднил это понятие.

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