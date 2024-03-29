'Этот год будет годом мобилизации': нардеп сказал, когда соответствующий законопроект вынесут на голосование

Законопроект №10449 о мобилизации и военной подготовке будет внесен на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады для голосования где-то в середине апреля. Однако сколько времени понадобится для его принятия, пока неясно.

Такое предположение в эфире "Радио Свобода" сделал народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Об этом он сказал в пятницу, 29 марта, когда Комитет завершил рассмотрение депутатских поправок к законопроекту.

"Сколько он еще будет приниматься, не понятно. Вступает он в действие через месяц. Поэтому этот год будет годом мобилизации, пока он раскачается, пока сделают подзаконную базу. Это то, что я прогнозировал с самого начала. Но еще раз, это не значит, что у нас остановлена мобилизация", – подчеркнул нардеп.

Костенко отметил, что законопроекту о мобилизации еще предстоит пройти через комитетские правки.

"Возможно, то, что было отклонено сначала, оно вернется сюда и будет дальше. Поэтому все будет определять зал. Возможно, какие-то правки пройдут в зале. Четыре тысячи правок. Поэтому сейчас делать выводы, каков этот законопроект, это исключительно для хайпа", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, нардепы приступили к рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации 11 марта. Среди вопросов, которые должны быть урегулированы, – вопросы о смотрителях за людьми с инвалидностью I, II и III группы.

После принятия проекта закона №10449 в первом чтении народные депутаты подали в него более 4 тысяч правок. По состоянию на четверг, 28 марта, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки закончил рассмотрение 4051 из 4266 поправок к документу.

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