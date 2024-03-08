'Еще не перешли к постатейному рассмотрению': Вениславский рассказал, когда может быть принят новый закон о мобилизации в Украине

Законопроект о мобилизации №10449 может быть принят до конца марта, если будет достигнуто соглашение между всеми фракциями Верховной Рады. После принятия документа в первом чтении народные депутаты подали более 4 тыс. поправок, в настоящее время парламент не перешел к рассмотрению по статьям и каждого внесенного предложения.

Об этом в эфире OBOZ.TALK 8 марта рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский. В частности, он отметил, что сроки принятия нового закона о мобилизации – один из наиболее сложных вопросов с точки зрения прогнозирования.

"4 196 законодательных поправок от народных депутатов поступило после принятия законопроекта за основу первого чтения. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже две недели работает над этими законодательными поправками. И мы еще не перешли к постатейному рассмотрению и поправочному рассмотрению каждого предложения. Потому что мы, учитывая такое большое количество предложений и поправок, объединили их в блоки. И только вчера мы завершили это поблоковое рассмотрение законодательных поправок", – сказал Вениславский.

Он добавил, что 9 марта секретарь комитета должен сформировать "окончательную таблицу, которая будет предоставлена народным депутатам". А с понедельника, 11 марта, нардепы должны перейти к "рассмотрению, принятию, отклонению, учету, частичному учету" каждой законодательной поправки.

По словам Вениславского, эта работа будет значительно облегчена благодаря тому, что в течение двух недель были определены "концептуальные вещи".

"Например, я вам скажу так, имеет право или не имеет право лицо с инвалидностью 3-й группы иметь отсрочку от призванной военной службы во время мобилизации. И очень многие законодательные поправки, несколько сотен, касались именно этого конкретного вопроса. Поскольку мы его уже концептуально решили, что призыва военной службы лиц, обладающих инвалидностью 3-й группы, не будет", – сказал парламентарий.

Другие концептуальные вопросы, связаны с возможностью отсрочки лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью, рассказал нардеп.

"Мы это для себя решили. Мы уже объединим все поправки в такую, скажем так, основную идею и будем или быстро принимать, отклонять, учитывать полностью и так далее. И таким образом мы все 16 блоков уже концептуально для себя определили. Остались некоторые дискуссионные моменты, но я думаю, что комитет с понедельника в ежедневном режиме начнет их рассматривать. В течение недели – максимум двух комитет с точки зрения реалистической оценки должен завершить и предложить уже парламенту сравнительную таблицу с выводом комитета", – сказал Вениславский.

Он также спрогнозировал, что до конца марта законопроект №10449 может попасть в парламентский зал. Далее же наступает "ситуация неопределенности", поскольку любое предложение любой нардеп "может ставить на учет, подтверждение, выступать и так далее".

"То есть фактически если будет место желания народных депутатов затянуть процесс, то этот процесс может быть затянут, поэтому я думаю, что уже будем решать, поскольку этот законопроект очень важен и для воюющих, и для граждан Украины, которые потенциально могут быть мобилизованными, я думаю, мы будем уже решать с фракциями, как максимально быстро в парламенте, без блокировок, рассмотреть во втором положении в целом. ...Оптимистично, если будет достигнуто соглашение между всеми политическими фракциями, я думаю, что есть шансы принять до конца марта", – сказал член комитета по нацбезопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, народные депутаты 7 февраля большинством голосов приняли проект закона о мобилизации в первом чтении без предложений Комитета.

Среди прочего в проекте закона рассматривается возможность добровольного призыва лиц с судимостью. В Минюсте выступили за принятие более решительных мер, аргументировав это тем, что защита Родины является не просто правом, но и обязанностью каждого гражданина.

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