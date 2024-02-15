'Не право, а обязанность': Малюска призвал мобилизовать осужденных наравне с другими

В новом законопроекте по мобилизации рассматривается возможность призыва в Вооруженные Силы Украины граждан, уже имеющих судимость, которая должна осуществляться на добровольной основе. Тем не менее, в Министерстве юстиции выступили за принятие более решительных мер.

Там объяснили эту инициативу тем, что защита страны считается не просто правом, но и обязанностью каждого гражданина. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ведомства Денис Малюска.

Он отметил, что вопрос не в том, чтобы "разрешить" осужденным служить в армии, и не в том, сколько желающих есть среди данной категории лиц.

"Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина – защищать государство", – сказал Малюска.

Он добавил, что то обстоятельство, что гражданин совершил преступление, был наказан и теперь находится на свободе, не должно быть причиной отсрочки от службы.

Малюска добавил, что решение о мобилизации гражданина с судимостью должно приниматься в органах ТЦК, комплектующих армию. В этом позиция Минюста, которую в дальнейшем будут просить депутатов поддержать.

Глава ведомства подчеркнул, что речь идет о "десятках тысяч людей". И добавил, что при проведении мобилизации должна быть справедливость.

"Откровенно не понимаю, почему все обязаны защищать государство, и это почетная обязанность, а тот, кто когда-то давным-давно совершил преступление, даже самое мелкое, почему он вдруг родину защищать не обязан?" — подытожил Малюска.

Как сообщал OBOZ.UA, экономист Андрей Длигач выразил убеждение, что на сегодняшний день Украина имеет возможность мобилизовать максимум 230 тыс. военнообязанных. По его мнению, отправка в армию более 15% трудоспособных мужчин способна "привести к экономической катастрофе".

В то же время, немецкая пресса уже называет отсутствие оружия и людей причиной кризиса на украинском фронте. Аналитики предположили, что такой тяжелой ситуации в Украине не было со времен битвы за Киев в начале полномасштабной войны.

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