'О 500 тысячах и речи нет': экономист объяснил, сколько мужчин может сейчас мобилизовать Украина

Сейчас в Украине можно мобилизовать максимум 230 тысяч человек. Так считает экономист Андрей Длигач.

По его словам, о 500 тысячах мобилизованных украинцев вообще не может идти речь, потому что нет такого ресурса. Отметим, что специалист говорит исключительно о мужчинах.

По его подсчетам, мобилизация более 15% мужчин, которые могут подлежать призыву, может привести к экономической катастрофе в стране. По мнению Длигача, если призвать больше людей, предприятия в Украине начнут массово закрываться.

"Нужно искать другой подход, например через рекрутинг. Возможно, следует задуматься над тем, чтобы полицейские шли в ряды ВСУ, а мобилизация происходила в пользу государственной налоговой службы, полиции, патрульной полиции. То есть можно и нужно вообще изменить логику, по которой у нас сейчас происходит мобилизация", – отметил экономист.

Как сообщал OBOZ.UA, в парламенте рассматривают возможность выдавать электронный "сертификат защитника". По словам нардепов, такой документ нужен для систематизации всех данных, а также борьбы с уклонистами.

А тем временем во Львове откроют первый в Украине центр рекрутинга, он разместится в городском ЦНАПе и будет предоставлять информацию о вакансиях, проводить профориентационные тесты, а также сопровождать граждан на пути к назначению на избранную должность в армии.

Кстати, ТЦК и СП разрешили работать круглосуточно. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров.

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