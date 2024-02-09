Украинцам хотят выдавать 'сертификат защитника': как это поможет 'смарт-мобилизации'

Парламентарии все еще рассматривают предложенный вариант с введением в Украине электронного "сертификата защитника". Он нужен для систематизации всех военнообязанных данных, а также в борьбе с уклоняющимися.

Об этом заявил лидер "слуг" в Верховной Раде, член комитета по вопросам нацбезопасности Давид Арахамия. Он признал, что действующая система мобилизации украинцам не нравится, но отметил, что "принуждение должно быть".

"Никому не нравится, когда ездят автобусы ТЦК, которые снимают людей с общественного транспорта или в магазине где-то ловят", - отметил парламентарий. Именно поэтому нардепы и предлагают "альтернативу, чтобы и дальше проводить мобилизацию".

Арахамия напомнил времена пандемии, когда "все должны были ходить с таким сгенерированным сертификатом, который показывал, вакцинированы вы или нет". Таков будет и сертификат защитника. Получить его можно через интернет, в ЦНАП или в ТЦК.

Властям это нужно, "чтобы мы понимали, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом спланировать так называемую "смарт-мобилизацию", пояснил Арахамия. А военнообязанным сертификат укажет, когда их мобилизуют, чтобы было время подготовиться к призыву и решить" свои дела.

"Нужно иметь какое-то принуждение. Мы еще не знаем, что это будет, будем искать баланс. Думаю, найдем компромиссное решение, которое с одной стороны будет стимулировать, а с другой – будет наказывать", – предупредил депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, основная система упомянутой "смарт-мобилизации", реестр военнообязанных "Оберегов" уже работает. Но пока его база данных не синхронизируется с другими реестрами. Однако, когда будет принят соответствующий законопроект, у ТЦК появится доступ к большему количеству персональных данных украинцев.

Также в Министерстве обороны ведется разработка реестра военнослужащих, который имеет схожий принцип функционирования с реестром "Оберег". Отдельно в министерстве работают над созданием реестра для ветеранов, потому что "видят такую трехпалую структуру, которую желают цифровизировать".

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