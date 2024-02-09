Во Львове откроют первый в Украине центр рекрутинга в армию: чем он будет заниматься

В третью неделю февраля во Львове стартует пилотный проект рекрутингового центра в Силы безопасности и обороны Украины. Он разместится в городском ЦНАПе.

Об этом сообщает министерство обороны Украины. К сотрудничеству был привлечен также городской совет Львова. ЦНАП находится по адресу ул. Костя Левицкого, 67

Цель проекта – построение эффективной и прозрачной модели вовлечения в украинскую армию.

Работники центра будут предоставлять кандидатам информацию о вакансиях, консультации, проводить профориентационные тесты, а также сопровождать их на пути к назначению на избранную должность в армии.

В горсовете подчеркнули, что центр не будет иметь отношения к структурам ТЦК. Тем более, отметили чиновники, его сотрудники не военнослужащие. Поэтому местные власти пообещали, что повесток не будут вручать.

"Каждый кандидат, как только выберет желаемую должность, будет иметь собеседование с рекрутером и представителями избранной воинской части. Далее после согласования соответствующей кандидатуры на вакансию потенциального сотрудника направят в ТЦК с пакетом документов для дальнейшего оформления", – уточнили местные власти.

Далее, после прохождения медицинского осмотра и необходимых процедур, человека направят на базовую военную и профессиональную подготовку. Это может продолжаться примерно в течение месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, измененный правительственный законопроект об общей мобилизации во время военного положения в Украине предлагает внедрить новый механизм уточнения военно-учетных данных. В случае одобрения документа, он может задеть даже находящихся за рубежом граждан военнообязанного возраста.

Следует отметить, что в этом законопроекте также предлагают уменьшить призывной возраст до 25 лет, а еще отменить срочную службу, заменив ее военной подготовкой. Многие нормы проекта закона в очередной раз вызвали резонанс в обществе.

В частности, в новом законопроекте о мобилизации содержится интересный нюанс о том, что в Украине смогут изымать автотранспорт на нужды ВСУ. В тексте документа говорится о военнотранспортной обязанности.

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