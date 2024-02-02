'Давайте дождемся окончательной редакции': Данилов прокомментировал новый законопроект о мобилизации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ключевым требованием к законопроекту о мобилизации является его "справедливость". При этом он подчеркнул, что говорить о ряде нововведений, в частности об ограничении прав уклоняющихся от мобилизации граждан как о свершившемся факте, уместно лишь после принятия законопроекта депутатами Верховной Рады.

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Пока этого не произошло, никто не даст гарантий, что в конечном счете закон будет выглядеть именно так, как выглядит ныне законопроект, предложенный правительством. Об этом Данилов заявил в комментарии Украинскому радио.

Отвечая на вопрос о внесении в парламент обновленного правительственного законопроекта о мобилизации, секретарь СНБО отметил, что во время войны на будущую победу должна работать вся страна.

"Давайте мы будем понимать, что защита нашего государства – это наша обязанность, всех граждан нашей страны. Это обязанность, прописанная в нашей Конституции, в соответствующих нормативно-правовых актах. Хочу, чтобы все поняли, что война продолжается не только на линии фронта, война идет на всей территории нашей страны", – сказал Данилов, добавив, что к защите государства от агрессора должны быть так или иначе привлечены все граждане Украины.

По его словам, высшее политическое руководство государства выдвигает к будущему закону одно ключевое требование.

"Главное – чтобы все было справедливо. Слово "справедливость" звучит у нашего президента в отношении этого законопроекта как ключевой указатель в этом вопросе. Все должно быть по справедливости", – отметил секретарь СНБО.

В то же время он считает преждевременным обсуждать как свершившиеся некоторые положения законопроекта, вызвавшие особенно острые дискуссии в обществе. В частности, не факт, что в конечном варианте документа, который поддержат депутаты, в текущем виде останутся санкции в отношении уклоняющихся от мобилизации граждан.

"Когда мы с вами будем говорить, что это (ограничения относительно уклоняющихся, которые будут внедряться через суды. – Ред.) прописано в законе, нам надо понимать, что этот закон мы должны иметь. Сейчас закона нет, есть проект закона. Когда депутаты Верховной Рады примут этот акт, когда президент его подпишет и он уже будет нормой закона, тогда мы сможем говорить, что это норма закона. Сегодня это проект закона, который депутаты Верховной Рады могут принять в той или иной редакции. Это уже право депутатов – голосовать за эту норму или каким-то образом ее изменить, отредактировать. Когда будет закон, тогда мы сможем окончательно рассматривать этот вопрос", – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что при доработке законопроекта консультации проводились со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с военными.

"Мы с вами выбрали депутатов, которые должны поставить точку в этом вопросе. Консультации проходили со всеми без исключения участниками этого процесса, в том числе с военными. На заседании Ставки предыдущая редакция неоднократно дискутировалась, но окончательно версия дорабатывалась в Кабинете министров, Министерстве обороны соответственно. Думаю, еще будут дискуссии среди депутатов, нужно ли нормы править или нет. Однако давайте дождемся окончательной редакции, чтобы делать те или иные выводы, в каком виде будет этот законопроект. Главное – чтобы он был справедливым", – снова повторил Данилов.

Напомним, 30 января Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в Раду. Какие ключевые положения содержит обновленный документ, OBOZ.UA подробно рассказывал здесь.

По мнению главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии, законопроект могут проголосовать в первом чтении уже 6 февраля. До конца месяца, надеется нардеп, закон будет проголосован в целом.