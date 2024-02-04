На нужды ВСУ смогут изымать автотранспорт? Нардеп обратил внимание на интересный нюанс в новом законопроекте о мобилизации

В тексте нового законопроекта о мобилизации, который Кабинет министров передал Верховной Раде 30 января, содержится положение об изъятии транспортных средств и ограничении их использования. Однако о чем идет речь, в документе не уточняется.

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На это обратил внимание народный депутат Ярослав Железняк. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Конечно может, это речь идет о небольшом перечне транспорта (здесь вижу и тракторы, сельскохозяйственная и строительная техника попадает), но выглядит не очень. Уважаемый бизнес, обратите внимание. Особенно логистика, строительство и агропромышленность", – отметил депутат.

В тексте законопроекта указано, что военно-транспортная обязанность устанавливается для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в транспортных средствах и технике во время специального периода. Эта обязанность распространяется на центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные учреждения, а также на граждан, являющихся владельцами транспортных средств.

Напомним, что в Минобороны объяснили, для чего нужен электронный кабинет призывника. Там отмечают, что это позволит существенно упростить систему отбора в армию в соответствии со специальностью человека и уменьшить количество ошибочных повесток для лиц, не подлежащих мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, наказание за уклонение. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

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