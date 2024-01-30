Кабмин подал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации: что изменилось

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Минобороны уже опубликовало видео с разъяснением.

Видео дня

Об этом идет речь на сайте парламента. OBOZ.UA разбирался, что изменилось в данном документе.

Теперь призывной возраст снижается с 27 до 25 лет. Также одна из главных новаций обновленного законопроекта о мобилизации - наложение ограничений на уклонистов через суд, если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения не исполнил обязанности или не явился в ТЦК (в том числе, зарубежного дипломатического учреждения Украины, если гражданин за границей):

– Наложение ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках

– Ограничение на выезд за границу

– Ограничение прав на вождение машины

– Ограничения вводятся на срок выполнения призывником требований ТЦК

– Городские администрации, местные органы власти обеспечивают прибытие призывников в ТЦК

– Для выезда за границу всем мужчинам от 18 до 60 лет (входящим в разрешенные категории) необходимо дополнительно предъявить военный билет с отметкой о снятии с учета

– В новом законопроекте исключена норма защиты от призыва для тех, у кого жена (муж) или родители являются лицами с инвалидностью I или II группы при условии, что у них нет других трудоспособных лиц.

Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генштабом, правительством и народными депутатами, сообщили в Минобороны.

"Законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимо урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных", – отметили в ведомстве.

Что касается мобилизации женщин:

– Пригодные к службе женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на военный учет.

– Те, кто имеет специальность или профессию, родственную военно-учетной - по желанию.

– Женщины на военном учете могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время добровольно.

Подробнее об основных положениях законопроекта – в инфографике.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, согласно которым в ближайший месяц в армию могут призвать мужчин призывного возраста, у которых нет отсрочки и способны выполнять военную обязанность. Запас военнообязанных делится на две категории в зависимости от наличия военной специальности и на разряды по возрасту.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что в Украине ФЛП не имеют права на отсрочку от мобилизации. Также они не могут быть забронированы от мобилизации своих сотрудников.

Представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что с помощью новой системы рекрутинга в ВСУ с осени 2023 уже десятки тысяч украинцев и украинок подали свои резюме на вакансии в украинской армии. Главный результат этого нововведения – в ВСУ приходят действительно мотивированные люди, которые будут служить там, где хотят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!