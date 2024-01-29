Могут ли "ФОПы" получить бронь от мобилизации в Украине: детальное разъяснение

В Украине физлица-предприниматели ("ФОПы") не имеют права на отсрочку от мобилизации. Также они не могу забронировать от мобилизации своих сотрудников.

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Единственный сценарий, при котором "ФОПам" теоретически могут дать отсрочку, это производство товаров или предоставление услуг, направленных на улучшение обороноспособности Украины, при условии, что договор оформлен с государственным заказчиком. Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец в комментарии "Фактам ICTV".

Указанный вопрос регулируется законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также постановлением Кабмина №76 от 27 января 2023 года.

В случае мобилизации можно продолжать быть зарегистрированным как "ФОП". Также не запрещается во время службы регистрировать новый.

Однако не всем военнослужащим разрешено законом осуществлять фактическую предпринимательскую деятельность через "ФОПы" и получать за это деньги. Этот запрет касается должностных лиц Вооруженных сил или другого военного формирования.

Мобилизация физлица-предпринимателя подразумевает освобождение от уплаты налогов, а именно от начисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого налога; от представления отчетности; уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) за себя. Это прописано в Налоговом кодексе (пункт 25 подраздела 10 раздела ХХ).

Чтобы оформить такое право документально, физлицу-предпринимателю нужно подать в Государственную налоговую службу по месту регистрации копию военного билета или любого другого документа из ТЦК, где указаны данные о мобилизации, сразу после призыва или через 10 дней после демобилизации.

Такое освобождение не зависит от наличия наемных работников, формы налогообложения, группы и ставки единого налога.

Какие изменения предлагают

Глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал "Фокусу", что для предпринимателей рассматривается "платный" вариант бронирования в размере не менее 40 000 гривен.

Кроме 1,5% военного сбора и всех налогов, власти хотят прибавить бизнесу фиксированную и ежемесячную ставку за бронь – от 6 до 50 тысяч гривен. Возможно, для физлиц-предпринимателей правила будут другими.

Детали возможных нововведений еще обсуждаются, конкретные нормы обнародованы не были.

Как писал OBOZ.UA:

– С помощью новой системы рекрутинга в Вооруженных силах Украины с осени 2023 года уже десятки тысяч украинцев и украинок подали свои резюме. Главный результат – в ВСУ приходят действительно мотивированные люди, которые будут служить там, где хотят, заявил уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

– Сейчас есть несколько вариантов попадания на определенную должность в ту или иную часть. Почему Территориальный центр комплектования и социальной поддержки может мобилизовать человека не в желаемое подразделение, читайте в материале по ссылке.

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