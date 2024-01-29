Десятки тысяч уже подали резюме: в Минобороны рассказали о новой системе рекрутинга в ВСУ

С помощью новой системы рекрутинга в Вооруженных силах Украины с осени 2023 уже десятки тысяч украинцев и украинок подали свои резюме на вакансии в украинской армии. Главный результат – в ВСУ приходят действительно мотивированные люди, которые будут служить там, где хотят.

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Об этом в интервью АрмияInform рассказал уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец. Он отметил, что собственное рекрутинговое агентство позволяет ВСУ систематизировать, правильно организовать и обеспечить сервис этого процесса.

"Человеку нужно объяснять, как все происходит. А для этого нужно построить процесс: от первого контакта до непосредственно того момента, когда человек уже придет в часть и станет служить", – пояснил представитель Минобороны.

Бежевец отметил, что такой подход позволит настроить весь процесс трудоустройства максимально эффективно, чтобы каждый кандидат в зависимости от профессии, возраста, опыта, мотивации, желания – попал на ту должность, которая ему действительно подходит.

Кроме того, собственное рекрутинговое агентство позволяет правильно настроить коммуникацию, чтобы доносить до людей информацию об имеющихся частях и подразделениях.

Бежевец объяснил пошагово, как должен проходить процесс рекрутинга в ВСУ:

1. Человек приходит в агентство, общается с рекрутером, получает информацию.

2. Если все складывается, кандидат уже на месте может определиться с частью и должностью получить пакет документов для ТЦК и СП, чтобы там оформиться по всем процедурам.

3. Рекрутер сопровождает человека на всех этапах, отвечает за него, держит связь с ТЦК и СП.

4. Далее возможны два варианта:

– из ТЦК и СП кандидат направляется в учебный центр и проходит базовую общевойсковую подготовку;

– сразу попадает в часть, которая в письменной форме гарантирует, что научит этого человека.

"Конечно, есть еще один момент – подготовка. Если человек попадает в некачественную систему базовой подготовки, то уже на этом этапе демотивируется. Поэтому сейчас Министерство обороны принимает меры и предпринимает усилия для того, чтобы повлиять на эти процессы, чтобы вместе с Генеральным штабом обеспечить максимально качественную базовую подготовку людей", – отметил представитель Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, директор военного департамента Lobby X Ольга Бандривская рассказала, что сейчас есть несколько вариантов того, как попасть на определенную должность в ту или иную часть, но одновременно ТЦК и СП может мобилизовать человека не в желаемое подразделение.

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