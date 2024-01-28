Как работает рекрутинг в армию в Украине: может ли ТЦК мобилизовать не в то подразделение

По мере развития войны очевидно, что мобилизация в Украине будет продолжаться и, возможно, усиливаться, так что еще много украинцев рано или поздно попадут в ВСУ. И пока парламентарии готовят изменения в законы, которые позволят призвать больше людей, у военнообязанных еще есть возможность выбирать – где и по какой специальности служить.

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Сейчас есть несколько вариантов попадания на определенную должность в ту или иную часть, но при этом Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) может мобилизовать человека не в желаемое подразделение. Причиной, среди прочего, становятся ошибки кандидатов в резюме, пояснила Армия Inform директор военного департамента Lobby X Ольга Бандривская.

Во время общей мобилизации и военного положения призыву на военную службу в Украине подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, получающие повестки. Но паралельно в стране работает и система рекрутинга в армию, благодаря которой мужчины и женщины могут выбирать воинскую часть и специальность для службы.

По словам представителя платформы по трудоустройству Lobby X, есть части, к которым прикреплены конкретные ТЦК. Поэтому она советует подразделениям мобилизовывать людей именно через них.

Рекрутинговое агентство публично заявляет своей аудитории сообщать о том, что человек попал не в то подразделение, в которое должен был. Каждый отдельный случай специалисты разбирают, а затем через собственные рычаги в Минобороны и Генштабе ВСУ способствуют переводу этих лиц туда, куда они хотели и подавали запрос.

"Мы не бросаем таких кандидатов", – заверила Бандривская.

Одной из причин того, почему кандидатам отказывают в избранной должности и воинской части или вообще во взятии на службу через рекрутинг, может стать плохо составленное резюме.

Специалисты объясняют, что в нем должен быть максимально четко расписан опыт кандидата, чтобы определить его сильные стороны.

"Что вы уже умеете делать? Есть ли какой-то военный опыт или чего-то вы учились онлайн. Укажите свой гражданский опыт. Ничего не преувеличивая и не украшая. Большое количество людей отсеивается на первом этапе, потому что почти ничего не сообщают о себе", – отметила представитель Lobby X.

Также она добавила, что фразы "хочу служить у вас" – недостаточно, чтобы воинские части приняли решение взять именно этого кандидата. Важно обязательно оставлять свои контакты, потому что из-за их отсутствия такие резюме тоже отсеиваются.

Как сообщал OBOZ.UA, парламентарии якобы готовят законопроект, которым предлагают разрешить бронировать работников разных категорий. Предполагается, что для этого предприятия должны будут платить ежемесячный платеж, гарантирующий их работникам отсрочку от мобилизации.

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