Мобилизация в Украине в феврале 2024: кому дадут отсрочку, а кого возьмут только добровольцем

В Украине в феврале 2024 года продолжится всеобщая мобилизация, объявленная 24 февраля 2022-го после начала полномасштабного российского вторжения. Отдельные категории военнообязанных могут получить отсрочку – это временное право, возможное ровно до тех пор, пока действует обстоятельство, которое дает такую возможность.

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Несмотря на наличие отсрочки, некоторые граждане могут быть мобилизованы – исключительно по их собственному желанию. OBOZ.UA решил напомнить правила, которые действуют в украинском законодательстве.

В соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (а именно статьей 23), отсрочка от мобилизации предусмотрена:

– работникам, забронированным за государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями;

– лицам с инвалидностью;

– лицам, признанным временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до 6 месяцев);

– лицам, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

– лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена ​​инвалидность;

– лицам, занятым постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

– лицам, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

– лицам, содержащим детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

– лицам, у которых на иждивении трое и более детей до 18 лет;

– лицам, имеющим жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с I или II группой инвалидности;

– попечителям людей с инвалидностью или недееспособных;

– лицам, имеющим несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

– работникам военного управления и правоохранительных органов;

– студентам, аспирантам, докторантам, обучающимся по дневной или дуальной форме;

– научным и научно-педагогическим работникам, работающим по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

– лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.п.).

В вышеуказанном законе также есть 15 категорий, которые могут служить с правом на отсрочку, но только добровольно:

1. Мужчины от 18 до 25 лет, имеющие статус призывников.

2. Лица с инвалидностью I, II и III группы.

3. Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

4. Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет.

5. Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет.

6. Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых есть дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет.

7. Мужчины и женщины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

8. Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями.

9. Лица, временно освобожденные от мобилизации и воинских обязанностей согласно постановлениям Кабинета министров Украины:

– на службе в государственных органах;

– в других учреждениях;

– в местных органах самоуправления;

– на предприятиях, учреждениях и организациях.

10. Военнообязанные, имеющие жену (мужа) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (мужа) с инвалидностью I или II группы при условии, что они не имеют других трудоспособных лиц, обязанных согласно закону их содержать.

11. Попечители человека с инвалидностью, признанного судом недееспособным: лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; занятые постоянным уходом за человеком с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требующим постоянного ухода, в случае отсутствия других людей, которые могут его осуществлять.

12. Занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, родителями своими или жены (мужа), которые по заключению комиссии нуждаются в постоянном уходе.

13. Мужчины и женщины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, родители, баба, дед, полнокровный или полукровный брат или сестра) погибли или исчезли во время мер по национальной безопасности и обороне, а также во время действия военного состояния, включая сопротивление агрессии РФ на востоке Украины.

14. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции.

15. Женщины, пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту, которые соответствуют определенным критериям или имеют так называемую боевую специальность. Перечень военно-учетных специальностей ранее был утвержден приказом Минобороны №313 (11.10.2021).

Как писал OBOZ.UA, 24 января глава Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич заявил, что правительство на тот момент не вносило никаких доработанных законопроектов о мобилизации.

Новый проект закона о мобилизации в Украине могут вынести на голосование в Раде в начале февраля – после того, как народные избранники придут к согласию относительно спорных пунктов.

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