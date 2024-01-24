Правительство не вносило никаких доработанных законопроектов о мобилизации: в оборонном комитете ВР опровергли информацию отдельных СМИ

Некоторые СМИ распространили информацию о том, что Кабинет министров якобы внес в Верховную Раду доработанный законопроект по усовершенствованию мобилизации и прохождению военной службы. Глава Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич это опроверг.

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Он также призвал пользоваться официальными источниками. Заявление Завитневича опубликовала представительница "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Он подчеркнул, что как только такой документ появится, он будет обнародован на сайте ВРУ.

"Хочу опровергнуть эти ложные сообщения. По состоянию на данный момент никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду не поступало. Как только такой документ появится, общество узнает об этом из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента", – подчеркнул глава Комитета по вопросам нацбезопасности.

Стоит отметить, что ранее некоторые СМИ распространили информацию, что якобы Минобороны подало на рассмотрение в Верховную Раду доработанный проект закона по мобилизации.

В Украине в конце 2023 года представили правительственный законопроект о мобилизации, вызвавший резонанс в обществе, ведь предусматривает снижение призывного возраста до 25 лет, электронные повестки и учет военнообязанных, ограничение в правах и блокирование счетов для уклонистов. Для удержания нынешней линии фронта армия нуждается дополнительно в 450-500 тыс. человек, но власти до сих пор пытаются найти того, кто возьмет на себя ответственность за реализацию непопулярного мобилизационного решения.

В ближайшей перспективе документ могут проголосовать в начале февраля – после того, как парламентарии придут к согласию относительно его "скандальных" положений.

Напомним, ранее Зеленский высказался о мобилизации и демобилизации в Украине. Он назвал это "вопросом справедливости". Глава государства подчеркнул, что военным, которые на передовой с первого дня вторжения, нужен отдых, а люди, пополняющие войско, должны знать, что могут рассчитывать на соответствующую подготовку и оснащение. Поэтому новый закон о мобилизации должен быть "умным и справедливым".