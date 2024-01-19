Что будет со скандальным законопроектом о мобилизации и когда его новую версию внесут в Раду: все подробности

В Украине в конце 2023 года представили правительственный законопроект о мобилизации, который вызвал резонанс в обществе, ведь предусматривает снижение призывного возраста до 25 лет, электронные повестки и учет военнообязанных, ограничение в правах и блокирование счетов для уклонистов. Для удержания нынешней линии фронта армия нуждается дополнительно в 450-500 тыс. человек, но власти до сих пор пытаются найти того, кто возьмет на себя ответственность за реализацию непопулярного мобилизационного решения.

Видео дня

В ближайшей перспективе документ могут проголосовать в начале февраля – после того, как парламентарии придут к согласию относительно его "скандальных" положений. Об этом пишет "Украинская правда", рассказывая также, какие резонансные изменения готовятся к закону и есть ли ему альтернатива.

Как законопроект о мобилизации вызвал волну хейта?

Первая редакция законопроекта №10378 о мобилизации от Кабмина, появившаяся 25 декабря, имела эффект "медийной бомбы". После внесения в Раду чиновники признавались, что сами не видели полного текста документа, а у депутатов страх нести ответственность за непопулярное решение оказался настолько большим, что законопроект не имел шансов на поддержку в сессионном зале.

Хотя главная проблема была даже не в нормах законопроекта, а в общем общественном напряжении, которое вызвала сама тема масштабной мобилизации. Ведь оказалось, что она нужна не для "похода на Москву", о котором украинцам рассказывали через телемарафон, а чтобы удержать нынешний фронт. Такой поразительный диссонанс стал одной из причин, почему в обществе поднялась волна хейта в сторону всей политической и военной верхушки.

Негатив усилился отсутствием профессионального рекрутинга, когда люди могли бы заполнить позиции в ВСУ в соответствии с собственными компетенциями. Кроме того, в стране нет конструктивной коммуникации по обучению, подготовке, обеспечению и всему тому, что позволило бы военнообязанным не смотреть на мобилизацию как на билет в один конец.

Из-за отсутствия инструментов мотивации, закон мог быть только карательным. И в нем дошло до открытых нарушений Конституции и прав человека, о которых заявил даже омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он обратил внимание на то, что нормы о призыве лиц с инвалидностью, о привлечении военных к ограничению прав людей и предоставлению ТЦК прав ограничивать их в пользовании своим имуществом – это прямые нарушения Основного Закона.

За такой жесткий проект, очевидно, в Раде никто не захотел брать ответственность, потому что уже через несколько недель активного обсуждения этой темы все властные институции потерпели удар по рейтингам. Но как бы страшным для политиков ни было падение поддержки, парламент все равно должен проголосовать за какой-то вариант новой мобилизации.

Возможен ли компромисс?

В условиях войны Силы обороны Украины критически нуждаются в пополнении, ротации и резервах. И защитники, воюющие фактически два года, не могут понять, почему это только их война.

"Если сантехники и клерки не пойдут в армию, тогда войско врага придет к сантехникам и клеркам", – заявил писатель-воин Артем Чех, отмечая, что солдаты тоже хотели бы "верить в ВСУ", а не верить в них.

Это тяжелая реальность Украины, которую большинство депутатов в Раде, политическое и военное руководство понимает.

"Власти находится на растяжке между испуганным обществом, с которым они так и не начали работать, и уставшими войсками. Но нет другого пути, чем решить вопрос пополнения армии. Поэтому монобольшинство попросило правительство отозвать законопроект на доработку, чтобы в какой-то приличной форме попытаться проголосовать его позже", – пишет "УП".

Но и несмотря на доработку, выносить законопроект Кабмина на рассмотрение парламента было невозможно: голосовать за него было некому. Такой закон стал очень удобным для оппозиции, чтобы критиковать власти, и она предложила свои версии документа.

Например, фракция "Батьківщина" стала на сторону "простого украинца" и предложила свою концепцию "справедливой мобилизации". Законопроект авторства Алексея Гончаренко из "ЕС" подробно прописывает категории граждан, которые подлежат/освобождаются от мобилизации, предлагает расширить вовлечение силовых органов в мобилизацию, а также вовлечь в этот процесс ЦНАПы. Проект группы Дмитрия Разумкова отдельно концентрируется на нивелировании норм правительственного документа: запретить электронные повестки, не привлекать местное самоуправление к мобилизации или не разрешать изъятие более 30% авто у одной компании.

Когда будут голосовать правительственный законопроект о мобилизации?

Первый документ Кабмина не хотели поддерживать не только оппозиционные силы, но даже большая часть "Слуги народа", Его отозвали 11 января и до сих пор не внесли новую версию: Кабмин "вперся в процедурные проблемы", а в Раде уже существует несколько альтернативных законопроектов о мобилизации. И как только новый законопроект правительства зайдет в ВРУ, получит другой порядковый номер, а парламенту придется сначала рассмотреть уже зарегистрированные проекты.

Замминистра обороны Наталья Калмыкова заявила в эфире телемарафона, что новую версию документа внесут через несколько недель. По данным "УП" от нескольких депутатов в разных политсилах, парламентарии ожидают увидеть ее ориентировочно 6 февраля.

Пока правительство и Рада не понимают, как поступить с законом о мобилизации, депутаты уже проголосовали законопроект о создании единого электронного реестра военнообязанных и автоматическое получение удостоверения участника боевых действий. Главная его цель – создать единую цифровую базу данных граждан, подлежащих военному учету в возрасте от 18 до 60 лет.

Аналитики отмечают: пока политсилы готовятся к работе с новым правительственным проектом, спорят и перекладывают ответственность, в обществе растет напряжение. Еженедельно пограничники сообщают о новых группах любителей зимних купаний в Тисе и Пруте, продолжающих штурмовать границу с Европой, чтобы не штурмовать посадки, попав в армию.

"И одной из главных причин этого до сих пор остается провал коммуникации и отбора людей. Ни один институт так и не занялся объяснением, что армии нужны и инженеры, и автомеханики, и операторы БПЛА, и слесари, и специалисты связи, и еще десятки других позиций. Потому что армии, которая защищает всех, нужна помощь от всех", – подытожили авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина не может насильно вернуть военнообязанных из-за границы. По его словам, этот процесс значительно тяжелее, хотя возвращение этих граждан было бы уместным.

В Минюсте предлагают внести изменения в законодательство, чтобы разрешить осужденным, находящимся в тюрьмах, а также отбывшим свое наказание приобщаться к защите Украины в рядах ВСУ. Соответствующие предложения уже находятся на рассмотрении комитетов парламента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!