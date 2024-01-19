В Минюсте анонсировали изменения по мобилизации осужденных: когда примут новые правила

В министерстве юстиции предлагают внести изменения в украинское законодательство, чтобы разрешить осужденным, находящимся в тюрьмах, а также тем, кто уже отбыл свое наказание, приобщаться к защите Украины от российской агрессии в рядах ВСУ. Соответствующие предложения уже находятся на рассмотрении комитетов украинского парламента.

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Об этом в эфире "Украинского радио" в четверг, 18 января, сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России ведомство получило тысячи обращений от осужденных с просьбой разрешить присоединиться к Вооруженным силам.

Однако ныне законодательство запрещает вступать в армию не только тем, кто отбывают наказание прямо сейчас, но и тем, кто уже находится на свободе. Такие люди сняты с военного учета и никак не могут помочь армии.

По словам Высоцкой, если они придут в ТЦК, то им откажут.

"Поэтому мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет. Они очень дискуссионны, потому что армия должна отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся. Но мы считаем, что это было бы справедливо. А во-вторых, если правильно организовать этот процесс, это было бы очень полезно для нас", – отметила она.

По словам замглавы ведомства, изменения в процессе мобилизации могут произойти уже в январе-феврале, но не факт, что на этот раз вопрос с осужденными будет решен.

"Возможно, сейчас в каком-то ограниченном варианте будут приниматься изменения, например, в отношении осужденных, которые вышли из тюрем несколько лет назад или были осуждены за отдельные преступления", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не может насильно вернуть военнообязанных из-за границы. По его словам, этот процесс значительно тяжелее, хотя возвращение этих граждан было бы уместным.

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