Данилов о мужчинах, выехавших из Украины: силой вернуть не получится

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может насильно вернуть военнообязанных из-за границы. По его словам, этот процесс значительно тяжелее, хотя возвращение этих граждан было бы уместным.

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Об этом он сказал в интервью восточноевропейскому бюро Report. Таким образом, секретарь СНБО прокомментировал вопрос о призыве в армию украинцев, которые сейчас находятся за границей.

"Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы хотели бы, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится", – сказал он.

Он пояснил, что если гражданин официально имеет статус пострадавшего от военной агрессии беженца, Украина не сможем вмешаться.

Кроме того, Данилов также прокомментировал предстоящий законопроект о мобилизации. По его словам, новый закон должен быть справедливым для вступающих в ряды украинской армии.

"Просто люди пока не видят окончательного варианта документа, и у них складываются разные мнения. Но я уверен, что новый закон будет справедливым, прежде всего для вступающих в ряды вооруженных сил Украины", – резюмировал секретарь СНБО.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Украина рассматривает возможность мобилизации находящихся за рубежом военнообязанных граждан Украины. Сейчас идет определение категорий, представителей которых "пригласят" выполнить свой гражданский долг.

Польша не намерена депортировать из страны военнообязанных граждан Украины. В то же время там готовы создать условия, чтобы украинцы сами вернулись на Родину.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Германии тоже заявили, что не будут способствовать мобилизации украинских мужчин, находящихся в их стране. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман утверждает, что их законы не предусматривают такую возможность.

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