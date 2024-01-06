В Германии ответили, будут ли способствовать мобилизации украинских мужчин, которые там находятся

Германия не будет выдавать Украине мужчин, которые беженцами выехали в ФРГ, чтобы не подпасть под возможную мобилизацию. Немецкие законы не предусматривают такой возможности.

Видео дня

Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном 6 января. В частности, его спросили, поддержит ли правительство Германни министерство обороны Украины, которое обратилось к украинским мужчинам за границей с призывом вернуться и защитить свою Родину.

"Я понимаю стремление украинского правительства вернуть украинских мужчин за границу на военную службу. Вызов законный. Но мы не сможем заставить кого-либо в Германии служить в вооруженных силах за границей", – сказал Бушман.

По данным немецких властей, с 24 февраля 2022 года в Германию прибыл 221 571 украинец в возрасте от 25 до 60 лет. Сейчас на территории ФРГ остаются 189 484 из них.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью WELT TV, Bild и Politico заявил о планах мобилизировать украинских мужчин за границей. В Минобороны поздже уточнили, что Умеров в целом имел виду рекрутинг и необходимость объяснения гражданам за границей важности присоединения к ВСУ.

– По словам министра обороны, сейчас идет определение категорий мужчин за границей, которых "пригласят" выполнить свой гражданский долг. В последние 1,5 месяца продолжается консолидация баз данных, в том числе за пределами страны. Когда будет выработан соответствующий механизм, приглашения будут разосланы всем, сказал Умеров.

– В комитете Рады по нацбезопасности рассказали, что в ходе работы над законопроектом о мобилизации рассматривается вопрос привлечения в армию мужчинза границей, хотя к ним "больше вопросов пока, чем ответов". При этом в новый закон планируют включить больше мотивационных мер, нежели репрессивных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!