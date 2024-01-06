'Нам нужно пополнять войска': в Раде заявили, что изменения в законе о мобилизации будут касаться украинцев за границей

Во время работы над законопроектом о мобилизации рассматривается вопрос привлечения в армию мужчин, находящихся за границей. Украина нуждается в пополнении своей армии, в то же время в новый закон планируют включить больше мотивационных мер, чем репрессивных.

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Об этом рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире "1+1". В частности, он отметил, что в проекте закона об изменениях в мобилизации фигурируют украинцы за рубежом, однако к ним "больше вопросов пока, чем ответов".

Чернев также отметил, что мобилизация в Украине нужна, поскольку "война идет, и наш враг не собирается останавливаться".

"К сожалению, нам нужно пополнять наши войска. Но пополнять не на любых условиях. Пополнение войска – это где-то потеря экономики", – сказал депутат.

По его словам, в законопроект о мобилизации планируют включить, прежде всего, мотивационные меры.

"Наша задача – чтобы это был сбалансированный законопроект, не репрессивный. Да, там должны быть где-то репрессивные меры, но больше мотивационных мер, которые будут мотивировать людей и которые не будут влиять опять же на экономику", – рассказал Чернев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 декабря Кабмин внес в Раду законопроект №10378 относительно изменений в мобилизации. Он среди прочего предусматривает снижение мобилизационного возраста и ответственность за неявку в военкомат.

– 4 января комитет Рады по нацбезопасности приступил к рассмотрению законопроекта о мобилизации. Обсуждение документа вместе с командованием ВСУ и представителями Минобороны продлится несколько дней, сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

– Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный жестко выступил против некоторых предложенных норм.

– Спикер Рады Руслан Стефанчук не исключил, что законопроект о мобилизации будет вынесен на голосование уже на следующей неделе (8-14 января). Однако сначала его должны проработать в комитете по нацбезопасности.

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