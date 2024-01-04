'Объективная составляющая войны': Залужный и Умеров обосновали необходимость усиления мобилизации в Украине

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению нового законопроекта о мобилизации в Украине. Во время заседания перед нардепами выступили министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Они обосновали перед народными избранниками необходимость усиления мобилизации. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, Залужный и Умеров заявили, что на сегодняшний день усиление мобилизации является объективной составляющей войны. В случае, если не усилить призыв в армию, государство некому будет защищать.

При этом Гончаренко заявил, что министр обороны Украины и главнокомандующий Вооруженными силами готовы дорабатывать законопроект и вносить изменения. Нардеп подчеркнул, что из документа могут убрать антиконституционные положения.

"В целом правительственный законопроект о мобилизации планируют подробно рассматривать в комитете по нацбезопасности в течение ближайших трех дней. 8 января истекает срок подачи альтернативных законопроектов, после чего комитет по нацбезопасности должен принять решение, которое он рекомендует Раде", – написал Гончаренко.

Нардеп отметил, что комитет может рекомендовать отклонить все законопроекты, принять один из них или на их базе сделать новый комитетский законопроект и предложить Раде в первом чтении принять его.

Ранее сообщалось, что недалеко от границы с Венгрией задержали группу из 12 мужчин. Они пытались скрыться от пограничников, однако попытка оказалась неудачной.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект №10378 относительно изменений в мобилизации, который 25 декабря был внесен в Верховную Раду, еще не выносился на голосование, поэтому в январе 2024 года призыв в армию продолжается по тем же правилам, что и раньше. Под мобилизацию подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными для военной службы.

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