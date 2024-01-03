Кто подлежит мобилизации в январе и какие виды повесток выдают: разъяснение

Законопроект №10378 относительно изменений в мобилизации, который 25 декабря был внесен в Верховную Раду, еще не выносился на голосование, поэтому в январе 2024 года призыв в армию продолжается по тем же правилам, что и раньше. Под мобилизацию подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными для военной службы.

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Украинцы, получившие повестки и добровольно пришедшие в ТЦК, при отсутствии права на отсрочку отправляются в учебный центр, где проходят боевую подготовку. Детальнее о том, какой будет мобилизация в январе и какие виды повесток существуют, читайте в материале OBOZ.UA.

Кого мобилизуют в январе 2024 года

Граждане, подлежащие мобилизации, могут быть мобилизованы для пополнения личного состава подразделений и создания новых, рассказал Владимир Фитьо, начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

По его словам, украинцы, получившие повестки и добровольно явившиеся в ТЦК, сверяют данные, проверяют наличие отсрочки и пригодность к службе во время военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Если нет причин, предусмотренных законодательством для получения отсрочки от мобилизации, их направляют в учебный центр, где они проходят обучение от одного месяца и, соответственно, уже потом направляются в свои воинские части", – пояснил Владимир Фитьо и добавил, что в целом обучение может продолжаться два-три месяца и включать прохождение подготовки в странах ЕС или США.

Согласно действующему закону, призыву подлежат мужчины по возрасту и опыту:

– от 18 до 60 лет, если есть опыт военной службы,

– от 27 до 60 лет, если нет опыта службы.

По состоянию здоровья мобилизуют:

– пригодных в мирное и военное время по постановлению ВВК,

– непригодных в мирное время, ограниченно пригодных в военное время по постановлению ВВК,

– ограниченно пригодных в мирное время, пригодных в военное время по постановлению ВВК.

По военному учету призыву в войско подлежат:

– снятые с военного учета, если истекло снование для этого – после взятия на учет,

– исключенные с военного учета, не осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление после прохождения ВВК с постановлением об ограниченной пригодности.

По наличию отсрочки:

– не подлежат мобилизации;

– могут быть мобилизованы по собственному добровольному согласию и проходить службу в соответствии с законом.

Какие виды повесток вручают в январе 2024 года

Законом предусмотрено четыре вида повесток, однако во время военного положения вручаются только три:

– повестка об уточнении данных – для подтверждения или выявления права на отсрочку,

– повестка на прохождение ВВК – для обследования здоровья и определения пригодности к службе,

– мобилизационное распоряжение – для отправки в учебные центры.

Повестки вручаются адресно, на работе и в публичных местах. Делать это могут представители ТЦК, а также представители органов местной власти, ЖЭКов, ОСМД и руководители предприятий.

Повестки вручают лично под подпись. Другие формы уведомления не несут ответственности в случае нарушения правил учета или уклонения от мобилизации.

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