ОП: законопроект о мобилизации в Украине не будут голосовать в нынешнем виде

В Офисе президента Украины заявили, что законопроект об изменениях в мобилизации в нынешнем виде не будет выноситься на голосование в Верховной Раде. Это произойдет только после обсуждения и внесения в него изменений.

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Соответствующее заявление озвучил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона 30 декабря. "Будет ли он (законопроект. – Ред.) в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект – для обсуждения", – сказал он.

По словам советника главы Офиса президента, в законопроект будут внесены необходимые изменения, призванные его оптимизировать.

"После того, как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, мы получим более-менее оптимальный законопроект, который учитывает, что у нас длительная, масштабная, интенсивная война. И РФ не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну", – сказал Подоляк.

Он добавил, что в итоге проект нового закона, несмотря на его резонансность, будет обсужден, урегулирован и проголосован.

"Несмотря на то, что традиционно для Украины сначала много хейта, много хайпа, токсичности, скандалов, но постепенно, увидите, этот законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого, безусловно, парламент будет его голосовать в первом, втором чтении и будем иметь новый закон о мобилизации", – заверил советник руководителя ОП.

По его словам, война с РФ сегодня "требует правильного юридического оформления и по мобилизационным процессам", так как действующий закон "не соответствует нынешним реалиям".

"И поэтому это очень хорошо, что на уровне Генерального штаба, Министерства обороны, Министерства финансов или Кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды происходит дискуссия. Это правильно", – сказал Подоляк.

Все общество в Украине должно понять, что идет большая война, добавил он.

"Если Россия не проиграет эту войну, она захочет установить здесь оккупационный режим с соответствующими трагическими последствиями для десятков или сотен тысяч граждан Украины. Надо это осознать", – пояснил Подоляк.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, инициатором которого был назван премьер Денис Шмыгаль. Согласно ему, ряд категорий граждан могут потерять право на отсрочку.

– СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что документ, скорее всего, вернут на доработку.

– Спикер Рады Руслан Стефанчук отметил, что законопроект о мобилизации включает жесткие меры, но иначе выиграть в войне будет сложно. Он подчеркнул, что этот документ будет проходить тщательное изучение соответствующих комитетов.

– Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что на самом деле никто не хотел воевать, даже добровольцы, просто они раньше других поняли, что пойти на передовую – это меньшее зло из возможных.

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