Перед украинцами стоит простой выбор: мобилизация или оккупация, – Евгений Дикий

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал, как мотивировать мобилизоваться в армию тех людей, которые не хотят воевать. Он отметил, что на самом деле никто не хотел участвовать в войне, даже добровольцы, просто они раньше других поняли, что когда враг уже пришел к тебе домой, пойти воевать – это меньшее зло из возможных.

Видео дня

Об этом Дикий сказал в эфире OBOZ TV. "Это вынужденный выбор, никто из нас воевать не хотел и не хочет", – отметил он.

Военный добавил, что не хотеть воевать – это естественно. Однако сейчас перед украинцами стоит простой выбор: мобилизация или оккупация.

"Существует государство, которое должно помочь людям сделать правильный выбор в очень тяжелой ситуации. И объяснить, что врагов приперло столько, что, извините, но и вам придется воевать. У нас есть только две опции: мобилизация или оккупация. Третьего варианта нам никто не предлагал. С нами никто не собирается договариваться, заключать какие-либо компромиссные соглашения", – сказал Дикий.

Также никто на Западе не собирается принимать 32 миллиона украинских беженцев, добавил он.

Военный напомнил, что страна-агрессор Россия не собирается останавливаться, пока не разрушит и не захватит нашу страну. И он развеял мысли о том, что в случае оккупации украинцам якобы ничего не будет угрожать – их враг мобилизует уже в свое войско и первыми бросит на передовую, как сейчас делает это с жителями захваченных регионов, в частности Крыма.

"И это надо людям объяснять. И это должна сделать не армия, а наша гражданская власть. Они должны четко это прокоммуницировать", – резюмировал экс-командир роты батальона "Айдар".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинское правительство внесло в парламент законопроект, касающийся мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Инициатором проекта назван премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал тему мобилизации и демобилизации. Он объяснил, что потребность в мобилизованных будет разбита на несколько частей. Залужный также назвал два фактора, влияющих на демобилизацию военных.

– Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что законопроект об изменениях в мобилизации включает жесткие меры, однако иначе выиграть в войне с государством-агрессором Россией будет сложно. Он подчеркнул, что этот документ будет проходить тщательное изучение соответствующих комитетов.

– Впоследствии СМИ сообщили, что законопроект под номером 10378, касающийся мобилизации, вероятно, будет возвращен правительству для доработки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!