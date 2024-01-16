В Минобороны объяснили, как запуск электронного реестра военнообязанных поможет армии

Принятый во втором чтении законопроект №10062 об автоматическом обретении статуса УБД и создании единого электронного реестра военнообязанных позволит армии ускорить процессы обмена информацией. Теперь услуги и процессы для военнослужащих перейдут в удобный цифровой формат.

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Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров. Его слова цитирует пресс-служба оборонного ведомства.

"Сегодня Верховная Рада Украины сделала важный шаг для цифровизации украинских сил обороны. Я благодарен каждому из 249 депутатов, проголосовавших за", – сказал Рустем Умеров.

Закон будет введен в установленные сроки, что будет способствовать ускорению сбора, обработке и использованию военных данных.

"Услуги и процессы для военнослужащих наконец-то полностью перейдут в удобный цифровой формат, который будет урегулирован законом", – добавил министр обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 января в Раде поддержали законопроект №10062 об автоматическом получении УБД и создании единого е-реестра военнообязанных. За документ проголосовали после долгих дискуссий и провала многих поправок.

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