'Это прежде всего вопрос справедливости': Зеленский высказался о мобилизации и демобилизации в Украине. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине – это, прежде всего, вопрос справедливости. Он объяснил, что военным, которые на передовой с первого дня вторжения, необходим отдых, а люди, пополняющие войско, должны знать, что могут рассчитывать на соответствующие подготовку и оснащение. Поэтому новый закон о мобилизации должен быть "умным и справедливым".

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О мобилизации Зеленский высказался в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, опубликованному Офисом президента 21 января. "О мобилизации – это прежде всего вопрос справедливости. Справедливо заменить, кому-то справедливо отдохнуть, несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, отдает жизнь, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько, насколько его подготовят, кто его готовит", – объяснил президент.

Зеленский добавил, что некоторые воины защищают страну с первого дня большой войны, и хотя они не жалуются, это не значит, что их не нужно заменить.

"Есть люди, которые с первого дня на войне, и то, что они не жалуются, это не значит, что не должно быть возможности их заменить, им отдохнуть, больше иметь возможностей тем, кто отвоевал все эти месяцы, самые мощные и сложные. Я уверен, что это были самые сложные месяцы этой войны. Они заслуживают справедливости, что их заменят другие", – сказал глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что мобилизованные в украинское войско должны иметь надлежащую подготовку и оснащение и быть уверенными, что не идут "просто в темноту".

"Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то нужно людям дать инструмент в виде мобилизации, чтобы они могли мобилизовать часть общества, а затем подготовить, не бросать на поле боя, в ином случае меньше шансов выжить, и это совсем неправильно, потому что это не мясо, это люди... И поэтому нужно с этим взвешенно обходиться... И потому закон о мобилизации важен умный и справедливый... ...Прежде всего людям очень важно сказать, куда он идет, что он будет тренирован,что у него будет достаточно всего. И на что он рассчитывает, он не может пойти просто в темноту", – объяснил он.

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