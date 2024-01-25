Кого могут мобилизовать с 1 февраля, а кто имеет право присоединиться к Силам обороны только по собственному желанию: разъяснение

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России на территорию Украины в нашем государстве продолжается военное положение и всеобщая мобилизация населения. В этот период мобилизовать могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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В то же время, некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку от мобилизации. Детальнее о том, кого могут мобилизовать с 1 декабря, а кто может быть призван на службу только по собственному желанию подробнее расскажет OBOZ.UA.

Право на получение отсрочки от мобилизации для военнообязанных определяет статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ему, для получения отсрочки необходимо подтвердить основания в территориальном центре комплектования, куда лицо должно обратиться за повесткой.

После получения повестки военнообязанный должен явиться в ТЦК лично, пройти ВЛК и обновить свои военно-учетные данные. Если же лицо не имеет закономерных оснований для получения отсрочки от мобилизации, его направляют в учебный центр, где он проходит обучение от одного месяца, а затем его отправляют в одну из воинских частей.

Также в законе определено, кого не могут призвать за мобилизацией из-за наличия права на отсрочку. В частности, во время войны не мобилизуют украинцев по следующим категориям:

По семейным обстоятельствам.

По состоянию здоровья.

За профессиональной деятельностью.

Для получения образования, преподавания или занятия наукой.

В случае бронирования.

Кроме того, существуют заболевания, при наличии которых мужчинам запрещено мобилизовать. Среди них:

Тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата.

Инфекционные болезни (гепатит, СПИД).

Психические расстройства, заболевание Дауна, шизофрения.

Состояние сразу после операции.

Установка металлофиксаторов и других эндопротезов после операции.

Беременные женщины, даже если у них есть военная специальность, находятся в запасе или пришли добровольно, тоже не подлежат мобилизации.

Кого с 1 февраля могут мобилизовать только добровольно?

Существует несколько категорий военнообязанных, которые могут получить отсрочку от мобилизации и быть призванными в армию исключительно по собственному желанию. Такие граждане представляют документы об отсрочке в ТЦК и, при необходимости, могут пройти ВЛК. Однако они не могут быть мобилизованы против своей воли. К этим гражданам относятся:

Лица, забронированные на период мобилизации и военное время согласно решениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции.

Ранее сообщалось, что даже за игнорирование повестки для уточнения данных человека могут наказать. За неявку в военкомат после получения повестки может наступить административная или даже уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит нужды в мобилизации еще 500 тысяч граждан. По его словам, он не получил достаточно информации о запланированных действиях и операциях, которые потребовали бы такого масштабного пополнения войск.

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