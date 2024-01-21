Зеленский ответил, видит ли необходимость мобилизовать 500 тыс. человек, и указал на нюанс с финансированием. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости в мобилизации еще 500 тысяч граждан. По его словам, он не получил достаточно информации о запланированных действиях и операциях, которые требовали бы такого масштабного пополнения войск.

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К тому же, подчеркнул президент, подобная мобилизация требует значительного финансового обеспечения. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4.

"Я лично на сегодняшний день пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона людей... Не потому, что мне сейчас хочется как-то сейчас ответить, кому-то понравиться. Просто это жизнь, а жизнь – это номер один", – отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что на фронте пока не происходит столь масштабных операций, которые нуждались бы в столь значительном пополнении войск.

"Вторая история – это соответствующие действия и соответствующие операции. И поэтому я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", – сказал президент.

Да и вопрос финансового обеспечения в текущей ситуации, по словам Зеленского, стоит достаточно остро. И деньги на мобилизацию придется выделять из госбюджета.

"Это еще и деньги. И как бы кто там ни относился, все эти финансы – они точно не приходят от партнеров. На мобилизацию, на заработные платы наших военных – все это дает украинский бюджет. Поэтому, когда мы говорим "полмиллиона" – нужно думать. Есть запрос, нужно правильно все считать", – отметил глава государства.

О том, что Генштаб ВСУ обратился к нему с запросом на мобилизацию еще 450-500 тысяч военнообязанных, Зеленский говорил на пресс-конференции 12 декабря. Тогда он также упоминал о деньгах, которые необходимы на проведение такого масштабного призыва.

Напомним, ранее Зеленский высказался о мобилизации и демобилизации в Украине. Он назвал это "вопросом справедливости". Глава государства подчеркнул, что военным, которые на передовой с первого дня российского вторжения, нужен отдых, а люди, пополняющие войска, должны знать, что могут рассчитывать на соответствующую подготовку и оснащение. Поэтому новый закон о мобилизации должен быть "умным и справедливым".