Что грозит за неявку в военкомат по повестке для уточнения данных: разъяснение

С начала полномасштабной российской агрессии в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные граждане продолжают получать повестки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Стоит отметить, что получение повестки не означает отправку на фронт, ведь в первую очередь человек должен уточнить свои персональные данные.

Видео дня

Однако даже за игнорирование повестки для уточнения данных человек может понести наказание. OBOZ.UA выяснил, что грозит за неявку по повестке в ТЦК и СП.

За неявку в военкомат после получения повестки может наступить административная или даже уголовная ответственность. Следует понимать, что после того, как военнообязанный гражданин Украины получил повестку, он должен пойти в территориальный центр комплектования для того, чтобы стать на учет и уточнить свои данные.

Только после этой процедуры человека могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии. В случае пригодности к военной службе человек может получить повестку для направления на военную службу.

Согласно действующему законодательству, за игнорирование повестки для уточнения учетных данных или прохождения медкомиссии грозит административная ответственность. В таком случае военнообязанного ждет штраф от 1700 до 3400 гривен. Для должностных лиц штраф составит от 3400 до 5100 гривен.

При этом если в течение года человек получил повторную повестку и вновь ее проигнорировал, штраф составит от 3400 гривен до 5100 гривен. Должностным лицам в таком случае придется заплатить от 5100 гривен до 8500 гривен.

В то же время, игнорирование мобилизационного распоряжения, которое часто называют "боевой повесткой", влечет за собой уголовную ответственность. В таком случае за уклонение от военной службы человеку грозит тюремный срок от трех до пяти лет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости в мобилизации еще 500 тысяч граждан. По его словам, он не получил достаточно информации о запланированных действиях и операциях, которые требовали бы такого масштабного пополнения войск.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье полиция перекрыла еще один "зеленый коридор" в Европу для уклонистов. Его организатором оказался 33-летний житель Береговского района, предлагавший платные услуги по переправке мужчин в Румынию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!